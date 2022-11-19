獨／選前1周！台中潭子爆幽靈人口賄選　里長候選人被載走偵訊

▲台中潭子區爆出里長候選人涉幽靈人口案，大雅分局表示，目前已報請檢察官指揮偵辦中。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

選戰倒數不到一週，台中潭子區卻傳出某里有「幽靈人口」，里長候選人與多名里民遭大雅分局傳喚偵訊。知情人士指出，里長跟里民在18日晚間由偵查隊載走，據傳是有人檢舉異常遷入人口，台中市選委會低調證實此事，有接獲檢舉，但詳細情形有待司法單位進一步釐清。

知情人士表示，該里里長準備競選連任，近日疑似因為有人口遷入與選舉時間相近，懷疑是幽靈人口，遭人向相關單位檢舉。

大雅分局證實，18日晚間由偵查隊進行調查，約談里長候選人、多位里民，目前已經報請檢察官指揮偵辦，案情無法說明。台中市選委會則低調回應，有接到此檢舉，但一切仍需要調查釐清。

《ETtoday新聞雲》記者致電給該里里長，里長馬上回絕受訪稱：「沒有沒有，我們現在不談這些，沒有，沒有這種事」，隨即說「謝謝」後掛掉電話。

此外，台中市南區某里也傳出幽靈人口案，台中地檢署查出劉姓候選人、蔡姓候選人涉嫌招募親友「虛遷戶籍至選區」，以增加票數，16日由警方前往劉、蔡的競選總部搜索，也搜索涉及幽靈人口的戶籍等10處。

檢方訊後，依照違法《刑法》第146條第2項、第3項，意圖使特定候選人當選，以虛偽遷徙戶籍取得投票權而為投票者，分別命劉12萬、蔡10萬交保，其餘9名居中聯絡協助共犯1到3萬交保，15位選民請回。