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送清冠一號買票　桃園2候選人涉嫌賄選遭約談...下場曝光

▲桃園地檢署10名檢察官聯合查賄，針對桃園區某市議員候選人於今年4月間透過里長、樁腳餽贈選民新冠藥物，昨天約談33人到案。（示意圖／翻攝自維基百科）

▲桃園地檢署10名檢察官聯合查賄，針對桃園區某市議員候選人於今年4月間透過里長、樁腳餽贈選民新冠藥物，昨天約談33人到案。（示意圖／翻攝自維基百科）

記者沈繼昌／桃園報導

賄選形式百百種！桃園地檢署檢察官昨（18）日指揮桃園市調處、北機組與桃園警分局偵辦桃園區某市議員候選人涉嫌透過里長、樁腳於今年4月間餽贈選民新冠藥物，持桃園地院核發搜索票在候選人住處等3處搜索，總計33人到案說明，檢察官訊問後認為被告等5人涉嫌違反公職人員選舉罷免法的賄選罪，且犯罪嫌疑重大，但無羈押必要，諭知被告等5人分別以50萬、30萬、5萬元、5萬元與5萬元交保。

桃園地檢署指出，檢察官吳怡蒨偕同10名檢察官共同辦案，昨天指揮桃園市調處、北部地區機動工作站、桃園警分局，偵辦桃園區某市議員候選人涉嫌賄選案。檢方查出，該市議員候選人為求當選，自今年4月間，透過樁腳、同區某里長候選人等人，饋贈不特定新冠藥物給選民，涉嫌違反投票行賄等罪嫌。

檢察官訊問後，認被告等5人涉嫌違反公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄等罪嫌，犯罪嫌疑重大，但尚無羈押之必要，因而諭知被告等5人以50萬、30萬、5萬、5萬及5萬交保候傳。

據指出，該候選人餽贈新冠藥物為清冠一號，一份價格逾千元，因此選民趨之若鶩，部分市民獲悉後質疑根本是變相賄選，因此向檢方檢舉。

桃園地檢署表示，距投票日僅剩7天，將持續秉持「強力查賄就是最佳的反賄選宣導」查賄網領，強力偵辦賄選犯罪行為。呼籲民眾見聞賄選情事，應選擇「做對的事」勇敢檢舉，請踴躍撥打本署行動檢舉專線0937-728793，或撥免費檢舉專線0800-024-099（撥通轉4），檢舉賄選，檢方對檢舉人身分嚴格保密，因而查獲賄選者，最高可獲千萬元檢舉獎金，呼籲市民為公正、公平選舉環境共同努力。

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關鍵字：

桃園市議員候選人新冠藥物清冠一號賄選

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