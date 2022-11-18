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園藝工人遭蟲螫咬「急冒冷汗休克昏迷」　消防人員急送醫救回一命

▲桃園市1名園藝工人今（18）日修剪移植樹木時，遭不明蟲子螫咬後突然休克昏迷，同事緊急送往龍潭消防分隊求援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市1名園藝工人今（18）日修剪移植樹木時，遭不明蟲子螫咬後突然休克昏迷，同事緊急送往龍潭消防分隊求援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市1名園藝工人今（18）日上午在龍潭區某地修剪準備移植樹木時，疑遭不明蟲子螫咬後出現全身紅疹冒汗，並有嚴重過敏休克倒地，同事見狀趕緊以貨車將男子送到龍潭消防分隊求援，消防救護人員緊急注射急救藥物緩解休克症狀後緊急送醫急救，及時挽回寶貴性命。

桃園市消防局指出，今天上午9時許，龍潭消防分隊接獲民眾求救，年約50多歲的男性園藝工人，早上修剪準備移植樹木時遭蟲子螫傷，全身出現紅疹冒汗等嚴重過敏現象，同時倒地休克昏迷，同事見狀趕緊開貨車，將他送到最近的龍潭消防分隊求援。

▲桃園市1名園藝工人今（18）日修剪移植樹木時，遭不明蟲子螫咬後突然休克昏迷，龍潭消防分隊高級救護技術員幫忙注射急救藥物緩解休克症狀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市1名園藝工人今（18）日修剪移植樹木時，遭不明蟲子螫咬後突然休克昏迷，龍潭消防分隊高級救護技術員幫忙注射急救藥物緩解休克症狀。（圖／記者沈繼昌翻攝）

龍潭消防分隊立即由救護小隊長蔡承翰指揮，高級救護技術員（EMT-P）林宗翰評估後發現患者意識昏迷癱軟，全身濕冷大量冒汗且血壓低，疑為過敏性休克，立即將患者從大貨車搬至擔架床急救處置，立即給予急救藥物Epinephrine肌肉注射，緩解患者過敏性休克症狀，另一名準備休假的EMT-P尤詩妤也義務幫忙協助給予點滴輸液穩定血壓，經緊急處置後將患者送上救護車送往國軍桃園總醫院急救，所幸送醫途中，患者已恢復意識，經由醫護人員搶救後挽回一命。

龍潭消防分隊長郭明忠表示，民眾若遭蜜蜂、紅火蟻或不明昆蟲螫咬受傷時應注意可能會引發過敏反應，嚴重時會有休克情形，如發現全身出紅疹冒汗、頭暈呼吸不適等症狀，應盡快至急診就醫或撥打119向消防局求救。

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