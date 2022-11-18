　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

里長候選人現金賄選聲押裁10萬交保　南檢抗告成功

▲台南地檢署里長候選人現金賄選案，檢察官向台南地院聲押錢姓里長候選人，台南地院裁定10萬元交保，檢方不服提起抗告，台南高分院定撤銷原裁定發還更審。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南地檢署里長候選人現金賄選案，檢察官向台南地院聲押錢姓里長候選人，台南地院裁定10萬元交保，檢方不服提起抗告，台南高分院定撤銷原裁定發還更審。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南地檢署查獲首件里長候選人現金賄選案，扣得十多萬元現金，帶回錢姓候選人、椿腳及20多位選民釐清案情，收賄選民退回賄款4萬多元，檢方將錢姓候選人向法院聲押，台南地院裁定10萬元交保，羈押及禁止接見通信之聲請駁回，南檢提出抗告，台南高分院18日裁定撤銷原裁定，發還更審。

台南高分院指出，原審以被告涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪犯罪嫌疑重大，有事實認為被告有勾串共犯或證人之虞的羈押事由，但認為以具保足以代替羈押，被告並無羈押之必要，而准許被告提出新台幣10萬元保證金後釋放，並駁回檢察官羈押及禁止接見通信之聲請，但羈押之目的是在保證刑事追訴、審判、執行程序不會受到干擾，因而透過羈押程序避免被告逃亡、勾串共犯或證人、或湮滅證據，如果命被告提出保證金足可避免被告逃亡、勾串共犯或證人、或湮滅證據，自不用羈押被告，然若具保手段並不能防止被告勾串共犯或證人，應認為仍有羈押被告之必要。

此外，是否羈押被告，應注意是否符合比例原則，該比例原則應具體審酌被告犯行侵害法益的嚴重性、被告的犯案情節、檢察官的偵查進度、是否沒有其他替代羈押的方法,及對於被告人身自由、名譽的傷害最小必要性等情綜合審酌，本案被告涉犯投票行賄罪，有眾多樁腳、選民指證在卷，並有相關通訊察譯文、扣筆記資料、選民名冊在卷可參，被告犯罪嫌疑重大，又本罪法定最輕本刑為3年以上之重罪，侵害選舉公正性的國家法益甚為重大，且本案被告身為候選人，涉嫌行賄的民眾，經檢察官初步傳喚到案過濾的至少即有10餘位，可見被告居於犯罪主要地位，且犯罪情節非輕，又被告在偵查中矢口否認犯罪，明顯與其他共犯或證人所述相左，於法院羈押審查庭雖陳稱要認罪，但卻同時辯稱：「我自己拿的我知道，但是其他人要幫我付的我不知道」，明顯避重就輕。

此外，依據檢察官所主張，在被告住處查獲被告紀錄的選民名冊，其內名單洋洋灑灑就有上百位，檢察宮初步清查較為明確、被告行賄的選民中也還有部分選民尚未到案，依此如在偵查初期即容任被告交保在外，被告前往勾串證人或共犯或湮滅檢察官礙於人力尚未查獲的證據，即甚有可能。

二審法官認說，原審認為被告提出具保金10萬元即無勾串證人或共犯之虞，具保足以代替羈押，認為被告並無羈押之必要，而駁回檢察官羈押及禁止接見通信之聲請，即有斟酌之地。檢察官提起抗告，請求撤銷原審裁定為有理由，原審裁定即應撤銷，另為兼衡被告之審級利益，發回原審法院更為適當之處置。

台南地檢署檢察官蔡佰達於2022年10月間接獲台南市警玉井分局及台南市調查處檢舉某區錢姓里長候選人透過樁腳行賄之情資，經掌握具體事證後，由檢察官於15日上午6時指揮警方持搜索票前往錢姓候選人住處執行搜索，扣得現金新台幣10餘萬元等物，並拘提里長候選人及其洪姓樁腳1人，另傳喚沈姓樁腳1人及20多位選民以釐清案情，而收賄之選民繳回賄款約4萬餘元。

檢警調查出，錢姓里長候選人於2022年10月至11月間，親自或透過洪姓樁腳，以每票現金2000元，行賄其選區內具有選舉權之選民，企圖以此影響選舉之結果，檢察官訊問後認錢姓里長候選人及洪姓樁腳均涉犯公職人員選舉罷免法第99條第1項投票行賄罪之罪嫌重大，且有勾串共犯、證人之虞，於11月16日凌晨向台南地院聲請羈押禁見被裁定10萬元交保，另沈姓樁腳及選民1人各諭知交保3萬元。

►「100%天然水鳥羽毛絨」雙人被激殺1.6折！花899元讓冬天暖呼呼

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
無室外窗「衣櫃炸一片雪花」崩潰！　神人曝大絕：10年沒發霉
快訊／武陵農場驚傳命案！女客倒地死亡
男為母豬接生結果自己死了　父目擊屍體崩潰
蘭嶼美女醫消失1個月！　被問「還會回來嗎」揭工作內幕
王力宏神隱1年傳「復出」！　大咖名單外洩
《全明星》壯壯頂霸凌罵名！　他逆風相挺「不是她」
龍崎182線死亡車禍！　18歲重機男自撞護欄身亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

里長候選人現金賄選聲押裁10萬交保　南檢抗告成功

武陵農場驚傳命案！女客倒地無呼吸心跳　送醫搶救不治

台南182線道「水桶彎」車禍　新買1個月...18歲重機男自撞護欄身亡

園藝工人遭蟲螫咬「急冒冷汗休克昏迷」　消防人員急送醫救回一命

嫌晚餐買太慢…莽男暴走潑油砸爛家　留「兇宅」嗆妻：給大家死

新北保全巡邏驚見「河面漂男屍」　身體浮腫身份待查

台中1歲女嬰保母家顱內出血陷昏迷　家長疑遭虐：監視畫面被刪

檢察總長赴南投慰勉基層辛勞　指示「鎖定買票重點對象」查察

網友貼假訊息「桃園火拚！被閉路電視拍到」　警：將追究刑責

高雄女駕駛「超扯鬼切」影片曝！騎士遭擊落...他走斑馬線被撞飛

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

媽為女兒改造二手玩具車　花兩周搖身變質感進口車

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

萌弟掌鏡幫錄爸媽跳舞　反被拍下尷尬微笑表情

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

三花貓主動示好磨蹭狗狗　下秒突變臉揍2拳牠傻眼！

里長候選人現金賄選聲押裁10萬交保　南檢抗告成功

武陵農場驚傳命案！女客倒地無呼吸心跳　送醫搶救不治

台南182線道「水桶彎」車禍　新買1個月...18歲重機男自撞護欄身亡

園藝工人遭蟲螫咬「急冒冷汗休克昏迷」　消防人員急送醫救回一命

嫌晚餐買太慢…莽男暴走潑油砸爛家　留「兇宅」嗆妻：給大家死

新北保全巡邏驚見「河面漂男屍」　身體浮腫身份待查

台中1歲女嬰保母家顱內出血陷昏迷　家長疑遭虐：監視畫面被刪

檢察總長赴南投慰勉基層辛勞　指示「鎖定買票重點對象」查察

網友貼假訊息「桃園火拚！被閉路電視拍到」　警：將追究刑責

高雄女駕駛「超扯鬼切」影片曝！騎士遭擊落...他走斑馬線被撞飛

台股週漲497點！市值增逾1.5兆　半導體上漲8.64%最多

GUCCI馬銜鍊包變「純色」更美了！DELVAUX經典包鑲滿水晶超奢華

卡達世界盃傳「禁止賣啤酒」　開踢48小時宣布惹怒球迷、贊助商

台版CFC遭指弱化企業競爭力　財政部3大駁斥：誤解一場

喜提達物流首次參選「2022年亞太傑出企業獎」　榮獲管理獎與領袖獎

里長候選人現金賄選聲押裁10萬交保　南檢抗告成功

李多熙拍戲底妝都自己畫！用光10盒的遮瑕盤、8年還持續回購的粉底液是它們

武陵農場驚傳命案！女客倒地無呼吸心跳　送醫搶救不治

妹子內診「伸入4次才成功」　醫師抹汗！男友激戰喊累：真的很困難

指甲剪成弧形錯了！「前端小於1mm」更易甲溝炎　最佳修剪時間曝

六福村白老虎看到「它」喵魂爆發　隔空Give me 5塞奶猛舔窗萌翻網

社會熱門新聞

「夜店阿嬤」撿悠遊卡　盜刷買菸涉侵占

型男主廚慣性劈腿　丈母娘霸氣護女：超級垃圾渣男

狠父當街狂揍妻兒連打4巴掌！3壯漢制止秒孬

新竹19歲妹遭痛毆囚虐致死　主嫌是女上兵

單親媽遭詐團虐死　轉告這句話令人鼻酸

快訊／台中市府女員工墜10F亡　警將釐清死因

不爽男童不讓坐　他抓頭撞牆畫面曝

有人訂500盒砂鍋魚頭賄選　林聰明執行長訝異

狠男狂打妻小　阿北怒譙：你像畜牲一樣

最大大麻田藏601空騎旅旁　抄查4218株市值12.6億

男童不讓座　老人家怒抓頭撞車廂

台中「卡多里斷軌」60死奇談　男星曾闖入試膽

網拍男約砲吃到一半喊：我沒fu了　遭壓頭硬督崩潰

狠男「只為小事」當街暴打妻小　另一視角曝

更多熱門

相關新聞

送溫泉米賄選！宜蘭某村長候選人夫婦交保

送溫泉米賄選！宜蘭某村長候選人夫婦交保

賄選物無奇不有，包裝溫泉米也出籠！宜蘭員山鄉朱姓村長候選人為求能當選，由其妻交付每包250元的溫泉包裝米白米及競選文宣，向6名選民每票一袋白米進行買票。朱姓村長候選夫婦分別被諭令2萬元、5萬元交保候傳。其餘選民訊後均請回。

雲林古坑台西紛傳賄選！村長及74歲樁腳收押禁見

雲林古坑台西紛傳賄選！村長及74歲樁腳收押禁見

送海鮮涉賄　花縣議員候選人20萬交保

送海鮮涉賄　花縣議員候選人20萬交保

有人訂500盒砂鍋魚頭賄選　林聰明執行長訝異

有人訂500盒砂鍋魚頭賄選　林聰明執行長訝異

設筵招待選民　金門2候選人涉賄交保

設筵招待選民　金門2候選人涉賄交保

關鍵字：

里長現金賄選交保南檢抗告

讀者迴響

熱門新聞

吳佩芸怒吉　顫抖還原私密片內容：跟男友玩樂所拍

《全明星4》黃隊成員不忍了！

「夜店阿嬤」撿悠遊卡　盜刷買菸涉侵占

型男主廚慣性劈腿　丈母娘霸氣護女：超級垃圾渣男

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

月經來可「無套射裡面」？她驚吐會懷孕　還有1下場

史上最慘電影票房244元被群嘲！片方：已經回本

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

林志玲深夜罕見放閃！慶結婚3周年

狠父當街狂揍妻兒連打4巴掌！3壯漢制止秒孬

一覺醒來戶頭「多2筆美元入帳」！行員：妳中獎了

北市套房450萬　「壁紙全爛」房客見屋況嚇歪

新竹19歲妹遭痛毆囚虐致死　主嫌是女上兵

男客大爆「70P雜交趴」秘辛！肉體交疊　民宿淪淫窟

叻沙不唸ㄌㄜˋ？他糾正國小童反被打臉

更多

最夯影音

更多
買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔
金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面