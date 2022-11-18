全台最大大麻田藏空騎旅旁　主嫌財力人脈雄厚！8人收押未禁見

▲桃園檢警破獲國內治安史上最大宗栽植大麻案，起出多達4218株大麻植株，市值逾12億6千萬元，圖為警方現場查獲大麻田。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園檢警今年9月底在龍潭區查獲面積逾一甲農場栽植大麻植株，現場起出4218大麻植株，市值超過12億6千萬元，可提供百萬以上人次吸食，檢警查獲主嫌吳來居等8名犯嫌到案，因事證確鑿，檢方昨天偵結依製造二級毒品罪起訴吳來居等8人並向法院聲請羈押；桃園地院18日審訊後認為被告吳來居等8人應予羈押，但均未禁見。

▲圖為警方押解涉案吳來居等8人到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園檢警於今年9月20日在龍潭區601空騎旅基地旁偏僻農場，查獲國內史上最大宗毒品栽植案，主嫌吳來居租用農場後，在農場四周栽種植栽擋住外部視線，卻在內部種植大麻植株，檢警經過長期蒐證，利用拂曉聲請拘票與搜索票進入農場，動員大批警力在現場查獲總計4218盆大麻植株，粗估市值超過12億6千萬元，並可提供百萬以上人次吸食，檢方昨天偵結，依違反毒品危害防制條例送辦，並向法院聲請羈押。

桃園地院今日召開聲押庭審理，吳來居等8名被告經法官訊問後均坦承犯行，並有檢警提供相關證據佐證，其涉犯毒品危害防制條例第4條第2項之製造第二級毒品罪嫌重大，吳嫌等被告所犯為法定刑期10年以上之重罪，有逃亡之可能性。

▲圖為警方在現場查獲大麻植株。（圖／記者沈繼昌翻攝）

法官審酌，被告吳來居與已過世之陳姓男子曾共同協議為本案犯行時，原有約定若犯行曝光將由陳男面承擔刑事責任，檢警根據吳來居前有通緝紀錄，足可認為有逃避責任而畏罪逃亡可能性。此外，吳來居曾參與幫派組織，於本案又投入近千萬資金，本身經營公司，經濟狀況甚佳，有相當之人脈與經濟能遂行其逃亡，根據刑事訴訟法第101條第1項第1款、第3款之羈押原因，法官認為本案有羈押必要，應予羈押，但未禁見。

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