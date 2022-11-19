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實踐管理學理論　王正坤醫師當選台南地區傑出CEO

▲台南市企業經理協進會舉辦傑出經理人選拔，由藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，當選2022台南地區傑出總經理CEO。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市企業經理協進會舉辦傑出經理人選拔，由藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，當選2022台南地區傑出總經理CEO。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市企業經理協進會舉辦傑出經理人選拔，由藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，當選2022台南地區傑出總經理CEO，19日在成功大學管理學院舉行頒獎典禮中受獎。

▲台南市企業經理協進會舉辦傑出經理人選拔，由藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，當選2022台南地區傑出總經理CEO。（圖／記者林悅翻攝，下同）

與會人士包含成功大學管理學院院長暨台南市企業經理協進會理事長黃宇翔教授、各企業專業經理人、各級廠商、成功大學教授與成大EMBA校友們。王正坤醫師分享經營企業心得與得獎感言，鼓勵企業界善用管理知識與技能。

▲台南市企業經理協進會舉辦傑出經理人選拔，由藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，當選2022台南地區傑出總經理CEO。（圖／記者林悅翻攝，下同）

歷年的台南地區傑出經理人當選者，包含了台積電廠長、經理、上市上櫃公司專業經理人、五星級酒店總經理等。每年一度的選拔是台南地區管理學界的一大盛事。選拔類別包含企劃、行銷、生產、服務、財務、研究發展、人力資源、資訊、總經理CEO、大陸台商經理、全球華商經理、新創事業經理等。評鑑總經理CEO的重點就是總經理是負責整體經營或企業營運最後成敗者，也就是總經理必須有傑出的領導能力，或需要精通十八般武藝。

▲台南市企業經理協進會舉辦傑出經理人選拔，由藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，當選2022台南地區傑出總經理CEO。（圖／記者林悅翻攝，下同）

結合管理學理論與實務，並且努力實踐，就可以成為標竿。藝群醫美集團發展的每一個步驟，就像是管理學課本的縮影。王正坤醫師是企管博士、皮膚科醫師與台灣美容醫療促進協會理事長。王正坤創辦藝群醫學美容集團，經過25年，旗下已經有11家醫美診所與1家Dr.藝群保養品公司。王正坤醫師於1997年著作醫學美容雷射與注射皺紋書籍「駐顏防老有妙方」，成為台灣醫學美容先行者，吸引全國醫師投入醫美行業。

▲台南市企業經理協進會舉辦傑出經理人選拔，由藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，當選2022台南地區傑出總經理CEO。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師於成大醫院授課美容醫學課程20多年，指導上千位醫學生，作育英才。連任2屆台灣醫用雷射光電學會理事長，每年於台大醫院開課美容醫學課程，培育數千名醫師。藝群集團內部成立醫師讀書會，每週閱讀英文醫學教科書、學術論文與進行技術訓練，培育及充實集團的醫師人力資源。指導醫師如何避免醫學美容副作用，保障病人安全，塑造誠信文化，不使用誇大的商業廣告，因此累積數百萬人次的患者。

▲台南市企業經理協進會舉辦傑出經理人選拔，由藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，當選2022台南地區傑出總經理CEO。（圖／記者林悅翻攝，下同）

COVID-19疫情衝擊，反而逆勢展店。以醫學知識導入Dr.藝群保養品，傳遞科學知識給消費者，屢創保養品銷售佳績。全力配合政府政策，藝群皮膚科診所二度通過「美容醫學品質認證」。於藝群集團內部開辦企管課程，加速連鎖展店。擔任長榮大學博士班老師，授課供應鏈管理、品牌管理。擔任成功大學EMBA碩士班老師，授課連鎖品牌經營。於產官學領域歷練30年，歷經數百個產官學職務，橫跨醫學、管理學、政治、社會、政府BOT委員、評鑑委員等不同領域。擔任歐美醫學研討會議的講師與座長，常帶回世界上最新的醫學知識。多次出版醫學教科書，供全國醫師進修學習使用。熱心助人，捐贈長榮大學與台北醫學大學弱勢學生獎學金。

▲台南市企業經理協進會舉辦傑出經理人選拔，由藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，當選2022台南地區傑出總經理CEO。（圖／記者林悅翻攝，下同）

王正坤醫師的座右銘是「讓努力成為一種習慣、機會是留給準備好的人」。每一個人生命歷程都不一樣，王正坤25歲從醫學院畢業時，父母親就負債2億元，住家被法院查封拍賣，父親要求王正坤背負近億元負債，人生從鉅額負債開始，因此養成了持續努力的好習慣。王正坤醫師於1997年成為醫學美容先行者，慢慢成為醫美產業界的老師與經營者。王正坤表示，人生總有苦盡甘來的時候，真正能走過風雨的，唯有熱愛與堅持，勵志的故事總是能夠激勵人心。

▲台南市企業經理協進會舉辦傑出經理人選拔，由藝群醫學美容集團總裁王正坤醫師，當選2022台南地區傑出總經理CEO。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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