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10歲童考98分「死定了」　媽求情無效急幫穿尿布！屁股被虎爸打腫

▲桃園市謝姓男子不滿妻子鬧離婚還欲賣房，竟夥同岳母與2名舅子強押妻子到公廟祭改，還以湯匙挖嘴強灌符水，事後遭妻子提告家暴傷害。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

▲一名爸爸不滿孩子考試沒100分，用水管打小孩，還把老婆趕出家門。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者劉人豪／台南報導

一名國小三年級男童，考試考98分，結果嚇到哭著說：「死定了、死定了」，希望媽媽可以幫忙把成績改成100分，不然會被爸爸打，結果爸爸得知考試沒滿分暴怒，媽媽嚇得幫孩子穿上尿布、護膝，爸爸回家後就命令孩子趴在車庫地上，然後拿水管抽打他，媽媽看了於心不忍，聲請保護令獲准。

判決指出，2022年1月，媽媽到學校接孩子時，孩子哭著說：「國語考98分，自然考94分，怎麼辦？是不是請媽媽將要發回的考卷分數修改成100分，讓爸爸看，才不會受到處罰。」讓媽媽心痛不已，打電話給導師，商量是否可以把分數改成100分避免被打，導師暸解情況後建議由輔導老師協助處理。

隔天期末考第二天，導師打電話給媽媽說男童在教室中神情緊張，口中一直不斷唸著「死定了、死定了」，媽媽立即趕到學校並打電話給丈夫，希望丈夫不要給小孩太多心理壓力，沒想到丈夫說：「未成年子女考不好，不是準備得很充足，真是白念了，每晚念的那麼辛苦，比別人考前才念才考70分的還不如。」還強調回家後要暸解情形、體罰孩子，「為什麼會考不好？回家要處罰，少一分打一下」。

媽媽帶孩子回家後，立刻幫小孩穿上尿布、護膝，丈夫回家後即要求孩子趴在車庫地板上，以水管抽打屁股，媽媽當下試圖阻止，也被丈夫用水管抽打。

約一個禮拜後，這名父親得知有人檢舉他打小孩，憤怒打給妻子問是她還是鄰居去檢舉的，還說若是讓他查出是誰通報，一定要給對方好看。媽媽想跟丈夫溝通，結果被丈夫趕出家門，她因為擔心單獨待在家中的小孩安全，因此向法院聲請保護令。

法院審理時，爸爸表示因為孩子玩平板電腦一事，於是跟孩子約定要在期末考時達到4科100分，若未達成就1分打1下，所以才會進行體罰，並表示之後若是與孩子意見相左時，會先迴避稍作冷靜，再充分與孩子分析、溝通後讓孩子決定，避免不當管教發生。

社工訪視報告則表示，這名父親對妻子跟孩子言語或情緒有著高敏感的反應，對於暴力言行雖不完全認同，但有明願合理化或淡化反應，可能屬於中家庭暴力再犯危險群。

法官認為，不當管教根源於個人成長背景、經歷所形塑之長期偏差認知、觀念，並非一朝一夕偶然發生，因此應有以保護令強制這名父親接受親職教育等課程，修正其錯誤觀念之必要，台南地方法院裁定核發保護令，有效期間為2年，且應完成認知教育輔導（內容：親職教育、溝通與問題解決）24週，每1週至少2小時。可抗告。

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