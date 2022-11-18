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台南在地企業黃麗如　榮獲2022年第11屆女性創業菁英獎

▲台南在地企業「水順股份有限公司」董事長黃麗如，榮獲經濟部中小企業處「第11屆女性創業菁英獎」殊榮，可以實至名歸台南之光。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南在地企業董事長黃麗如，榮獲經濟部中小企業處「第11屆女性創業菁英獎」殊榮，可以實至名歸台南之光。（圖／記者林悅，下同翻攝）

記者林悅／台南報導

台南在地企業「水順股份有限公司」董事長黃麗如，2021年被經理人雜誌評選為全國百大經理人，2022年更榮獲經濟部中小企業處「第11屆女性創業菁英獎」殊榮，可以說是實至名歸，台南之光。

「水順股份有限公司」是由已故創辦人黃水順先生與妻子黃劉秋葉女士白手起家，早期替人開車送貨，到自己開立家庭式工廠自產自銷，沒有Google Map科技的年代，全靠著腦中記憶的路線圖，一台綠色小貨卡凸遍台灣的每一個角落。除了謹記並深入了解每一位客戶的需求，更縱觀市場需求，創辦人踏出開發的第一步，將原有的農務竹編品改製成為更耐用的塑膠品，其中不斷精進追求品質，更以誠信的服務信念慢慢累積，獲得客戶信任與青睞。

黃英文、黃麗如、黃俊豪三兄妹共同經營父親的事業，三種截然不同的個性與處世態度互補分工，董事長黃麗如更聘請不同領域專業經理人加入，提昇水順股份有限公司團隊實力。

三兄妹繼承父親的意志，承襲父親堅韌的毅力與遠見，,了維繫傳統賣場外，開發量販通路、國外貿易市場，並積極與世界接軌，拓展網路市場，推動產業轉型，強化品牌設計，致力於新品研發，強化商品差異，擴充產能、建設倉儲物流，推動品牌年輕化提升品牌價值。

「水順股份有限公司」從事大型塑膠射出品有30年的經驗，對於模具開發，材料選擇及技術研發已有相當豐富的資源經驗，利用長年與塑膠工業技術發展中心及工研院合作，並透過與產學合作有密切的聯繫和績效，多角化經營，以「三好」理念自創產品：一、 好室喵：以專利型收納櫃供應企業、倉儲及家庭使用。二、 好滿意：針對零售商提供物超所值的商品，使增加利潤，利益共享，快速滿意獲得商業利潤。三、好簡單：提供家庭日常使用的器皿，讓消費者獲得如小確幸般意外的滿足。

▲台南在地企業「水順股份有限公司」董事長黃麗如，榮獲經濟部中小企業處「第11屆女性創業菁英獎」殊榮，可以實至名歸台南之光。（圖／記者林悅翻攝）

三兄妹透過自創品牌「好室喵」透過「減碳」、「減塑」幾個方向來保護地球環境，確保資源生生不息，減少碳足跡產生；董事長黃麗如於2019年投資成立「台灣希望創新股份有限公司」積極投入在5G 環境下超夯的無人機研發，並與雷虎科技合作開發時下科技的器材。

董事長黃麗如對公部門欠缺的物資皆不遺餘力提供協助，熱心公益，回饋鄉里，長年擔任台南市消防局顧問、消防局第六辦事處副處長、台南市裕文國小家長會長、國際獅子會300D1台南市南媖獅子會會長，更在2021年被經理人雜誌評選為全國百大經理人，此次更榮獲經濟部中小企業處 2022年「第11屆女性創業菁英獎」殊榮，可以說是實至名歸，台南之光。

黃麗如希望未來持續開發更多且符合環保的優質產品以及無人機，將台灣的技術科技推向國際，讓全世界看見台灣的美與好。

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