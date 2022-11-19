高雄水溝蓋現「高紅安四B」神秘文字！鳳山、小港都有　真相曝光

▲高雄鳳山、小港一帶水溝蓋出現「高紅安」字樣。（圖／翻攝自Facebook／路上觀察學院）

網搜小組／閔文昱報導

民眾黨新竹市長候選人高虹安參選後爭議不斷，新聞熱度堪稱全台之冠，不料近日還有網友發現，高雄的水溝蓋上竟出現「高紅安四B」字樣，雖與高虹安的「虹」不同，當相同讀音也在網路上引發熱烈討論。

一名住在高雄市鳳山區三成街的網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出照片表示，他近日一早出門時，才發現已在家門口13年的水溝蓋上刻有「高紅安四B」5字，而查看同條街的其他水溝蓋，也都有相同字樣，讓人不禁聯想是否與民眾黨新竹市長候選人高虹安有關。

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▲水溝蓋上字樣與民眾黨新竹市長候選人高虹安姓名相似。（圖／資料照）

貼文曝光後，隨即引發網友熱烈討論，紛紛表示「水溝蓋也跟得上時事」、「古有挖到石碑刻天書，今有鐵板刻紅安」、「高雄的水溝蓋都這麼兇的嗎」、「這個節骨眼，也太巧了」。另外，有網友也分享類似照片，不過水溝蓋上的字樣則變成「高紅安一A」，還有在地人則指出，「明鳳那一帶的水溝蓋都是高紅安」。

根據《自由時報》報導，民國61年高雄紅毛港地區建築密集，為因應地方要求劃出臨海工業區範圍，高雄港務局在民國64年10月研擬「大林商港區預定地遷村計畫」，並由高雄市政府協助推動紅毛港遷村等相關業務，紅毛港居民因此遷至鳳山、小港一帶，而水溝蓋上的「高」就是指高雄、「紅」是指紅毛港遷村、「安」則是安置住戶的意思，與新竹市長候選人高虹安並無關係。

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