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綠營猛攻柯志恩擋前瞻阻礙建設　陳其邁開酸：她沒想到會來高雄選

▲▼高雄市長陳其邁前往十全市場拜票。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲陳其邁一早前往十全果菜市場拜票。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

九合一大選進入倒數，近來民進黨強力猛攻國民黨高雄市長候選人柯志恩，過去在擔任立委時，多次阻礙前瞻基礎建設特別條例通過，害高雄差點「去了了」。高雄市長陳其邁今（19）日再補刀，當時在野黨反對所有前瞻預算，還用丟麵粉等手法抗爭議事，只是柯委員當時沒有想到，有一天會來選高雄市長。

高雄市議員候選人林智鴻17日批評，高市府2017年爭取1823億多項重大建設，但柯志恩等藍委，阻礙前瞻基礎建設特別條例通過，是害高雄差點去了了的人。民進黨立委趙天麟也曝光當年柯志恩在議事廳丟水球、砸麵粉的畫面，怒批她形同扼殺高雄軌道建設20次，差點讓「捷運黃線」、「路竹延伸線」胎死腹中，怎麼對得起被延宕的高雄建設？

▲▼高雄市長陳其邁前往十全市場拜票。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼選戰倒數，陳其邁黃金周前往十全果菜市場拜票。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼高雄市長陳其邁前往十全市場拜票。（圖／記者賴文萱翻攝）

陳其邁今被問及此事表示，當時國民黨前瞻預算審查的時候，包括高雄市的三大建設，軌道建設、綠能建設裡面的興達的海洋產業園區，以及體感科技1800多億，當時柯委員在2017年7月5日院會的發言，反對的就是軌道建設和綠能建設。

陳其邁說，那時在野黨反對所有的前瞻預算，還用丟麵粉等手法抗爭議事，只是柯委員當時沒有想到說後來有一天會來選高雄市長。他直言，這些過去高雄的建設，當時的柯委員後來也不曉得，因為她2020年是到新北板橋選立委。

「國家的建設是一體的」，陳其邁強調，人民的需求也是各地方的建設需求，這都是需要中央來主持，建設應該是要不分黨派，不能說你是在野黨就反對執政黨的建設，同樣的道理在市政建設，不管是眷村、原鄉任何部落，只要人民有需要的地方，即使不管有沒有投票給我，都是我們要做的事情，這才是未來市政府或是市議會大家應該有的態度。

陳其邁表示，他在當市長的時候就不分黨派，好的建設，像93期的日照中心在鳳山工協新村，當時是劉德林議員建議，他覺得沒有錯，這邊人口以後長照需求會很多、社福需求會很多，「那我們就做，這是我們的態度」。

最後，陳其邁也點名，柯委員應該要講清楚，她過去為什麼要反對、為什麼當時要抗爭、把所有的前瞻預算經過2千4百多次的表決要把他否決掉。他再強調一次，就是軌道建設、綠能建設還有體感科技這三項，這個要說清楚。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩掃街拜票。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼柯志恩一早前往早市掃街拜票，把握時間跟民眾互動。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩掃街拜票。（圖／記者賴文萱翻攝）

對於被趙天麟曝光丟水球畫面，狠酸是「水球國手」一事，柯志恩今早回嗆，他應該再曝光陳其邁當初用水杯砸中張慶忠委員的畫面，如果她是水球國手的話，那陳市長的快狠準已經不知道哪個世界級的等級了。

針對阻礙前瞻預算，柯志恩再次解釋，前瞻計畫是蔡總統上任不久之後，就花了近兆的預算，那時候所有在野黨包括國民黨、時代力量，還有很多學者、專家都提出了非常多的批評。對於趙天麟所提出來的20幾項阻礙高雄的建設，她必須提醒趙委員，每一個立委對於所謂政府的建設監督常常會是用這個方式。

▲▼國民黨高雄市長候選人柯志恩掃街拜票。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲柯志恩反嗆綠營，我柯志恩什麼時候變得這麼偉大了？一個人可以阻擋所有高雄的建設？（圖／記者賴文萱翻攝）

柯志恩強調，她所謂的監督，就是希望透過凍結預算方式，能把相關細項表達得更清楚，目前為止，立法院也都是在審查預算，難道每個立委每一個提案要求先凍結，再提出更細節的一個說法，這樣也是在阻擋所謂的地方建設嗎？立委當了這麼久，請問這樣的說法說得過去嗎？「我柯志恩什麼時候變得這麼偉大了？一個人可以阻擋所有高雄的建設」？

柯志恩說，前瞻預算基本上是所有學者專家，希望蔡政府能夠謹慎來對於每一個所提出的包括軌道建設、水建設，還有綠能、數位，而不是一上任就花了8400億。「那時候引起多大的一個紛爭，我們只是站在監督的角色，透過凍結，要求這一些建設能夠重新來思考，請問何錯之有？」

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柯志恩高雄市長國民黨陳其邁2022九合一大選2022高雄市長

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