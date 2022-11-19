首位法院認證「塔綠班」！　柯宇綸被他酸爆：天字第一號

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首位法院認證「塔綠班」！　媒體人酸爆柯宇綸：天字第一號

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲柯宇綸被嗆「塔綠班」提告網友求償20萬，法官判敗訴 。（合成圖／翻攝自柯宇綸、魔魔嘎嘎臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

藝人柯宇綸不滿許姓網友上臉書指他是「塔綠班」，提告求償20萬元，台北地方法院18日判許免賠，柯宇綸敗訴。對此，媒體人朱凱翔臉書發文一句話諷刺，引發網友熱議。

柯宇綸2021年10月18日在網友「魔魔嘎嘎」貼文底下留言表示「祝福台島演藝圈早日解嚴」，暗諷中國政治環境，對此一名許姓網友則在同一則留言回覆「好的，塔綠班」，此舉氣得柯宇綸憤而提起民事訴訟，對許姓網友求償20萬元，並強調對於「塔綠班」3個字零容忍。

台北地院認為，許姓網友是針對可受公評之事進行適當評論，其臉書貼文與回覆之情境脈絡以及該等言論之語境，可認是一種主觀意見表達，屬高價值之政治性言論，且許姓網友以戲謔的方式反諷，非情緒性謾罵，應受《憲法》言論自由之保障。經權衡，許姓網友並未侵害柯的名譽權，因此判決免賠。

▲▼ 。（圖／記者邱晟軒攝）

▲判決結果出爐引發網友熱議。（圖／翻攝自不演了新聞台粉專）

對於柯宇綸告許姓網友求償被法院駁回，朱凱翔在臉書粉絲專頁「不演了新聞台」發文諷刺，「法院認證的天字第一號塔綠班兵，洞洞么，柯宇綸。」還狠酸：「兵科專長：已知用火。」

貼文曝光後，立刻掀起網友熱烈討論「第一號？你把焦糖放哪裡了？人家可是自豪的自認呀」、「001 是他日後的代號」、「好的塔綠班，火系魔法師」、「恭喜，獲得法院認證」、「刷一排塔綠班」、「被嘴一句塔綠班就受不了」、「這個好笑，夠酸」、「法院認證001號」。

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柯宇綸塔綠班民進黨法院認證

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