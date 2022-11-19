　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

60歲大媽月領2萬堅持住養老院　原因曝光：兒媳規矩做不到

60歲大媽堅持住養老院　原因曝光：兒媳規矩做不到

▲60歲大媽執意要住養老院。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

大陸一名60歲大媽月月領5000元退休金（約近台幣2.2萬元），執意要住養老院，無奈哭訴，「兒媳婦的規矩我做不到」！

根據《搜狐網》報導，在兩個孩子結婚之後，這名大媽和丈夫也開始著手考慮養老事情了，「老伴退休遲，而我卻退休早，我在55歲退休之後每個月都可以拿5000元的退休金，已經算是一筆很不錯的收入了，而老伴當時的工資也挺高的，所以在經濟方面完全不用擔心，有些時候還會貼補兩個孩子的家庭」。

但是，在大媽56歲的時候，丈夫摔了一跤腦溢血去世，「這讓我的生活一下子出現了改變，我的身體也一下就垮了，那段時間裡的我也不知道是哪裡的問題，總是無精打采的，身上哪裡都不舒服，吃不下飯，也幹不了活」，經過半年的時間，這位大媽才漸漸走了出來，開始好好的對待自己的餘生。

就在她決定在家養老的時候，兒媳婦竟提出賣房的想法，「我當時還是有些太樂意的，畢竟是自己生活了一輩子的房子，但是跟女兒說過這件事情之後，沒想到女兒也同意了，因為他們兩家人都覺得現在的生活壓力大，要是老房子能夠賣了之後可以提前把錢分給大家，這樣的話也可以更好的緩解一下生活困難」。

最終老房子賣了，但是，這卻成為了這位大媽最後悔的事情了，「兒媳婦跟我一直都很多的不合，無論做飯吃飯，還是平常的生活中，我的生活習慣以及生活方式都遭到了兒媳婦的很多不滿，這也使得我們之間鬧出了不少的矛盾」，這位大媽還透露，「我們爭吵過幾次，其中有一次是徹底影響我們關係的事情，當時的兒媳婦當時把她的母親接過來住了，說的是住一段時間就回去了，但是一住就是半年，而且完全沒有走的跡象」。

這件事情最後是大媽的兒子去溝通，只是後來的日子裡，兒媳婦對大媽態度更加不好了，基本上在家裡的時候不會跟她說話，而且很多事情都看不順眼，做飯的時候她嫌棄做得不好吃，不做的時候嫌棄在家裡什麼也不做，兒媳婦甚至不止一次帶著孩子回過家，經常掛在嘴上的一句話就是，「不行咱們分開過，你過你的，你照顧你媽，我媽也要有人照顧，我回去照顧我媽」。

「咱們是一家人，孩子也還小了，你們還是得一塊過日子的，要不你說怎麼過」，大媽出言挽留兒媳婦未料對方竟直接說，「第一個，我想把我媽也接過來住；第二個事情，家裡的事情聽我的；第三個，您每個月的退休金要是不花的話幫助我們一點」。

兒媳婦的一番話讓大媽覺得心底裡很不是滋味，「兒媳婦立的規矩我做不到！我幫助你們夠多了，現在到頭來養個老還得這不行，那不對，都是一家人，咱們將心比心，如果你老了，你的兒媳婦也這麼對你，你心裡氣不氣？把我的房子給你們分了也就算了，現在還要我的每個月退休金，是不是覺得我欠你們的」？

大媽最後選擇了一個一年5萬多塊人民幣，約21萬台幣的養老院，心裡挺滿意的，環境好，過得也舒坦，「還是讓我覺得挺開心的，至於我的退休金的話我也是自己拿著，基本上不管他們了，以後能攢下來多少就攢多少，攢不下來就不攢了」。當婆媳關係涉及到長輩養老問題時，想要找尋一個合理有效的解決方式是很難的，必定需要某一方的理解，只有理解到位，只有真心願意，才可以更好的過下去，若是一團糟的處理方式到最後只會讓自己過得越來越難。

延伸閱讀
藍寶堅尼亂停「10秒就被鎖車」　火辣女車主超無奈…網起底真實身分
割包皮不怕「縫得又醜又短」　手槍發射！瞬間完成手術與止血
手腳易冰冷…生理期「出血量大到穿尿布」　女星就醫發現驚人真相

►「100%天然水鳥羽毛絨」雙人被激殺1.6折！花899元讓冬天暖呼呼

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
阿諾離婚現況曝光！　「長白髮」獨養2歲女
12星座「牽手一輩子秘訣」大公開
隱藏版全公開！LINE免費貼圖「限時8組曝光」　一鍵輕鬆領取
台灣史上第一位！　候選人投票前7天「被教召」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

60歲大媽月領2萬堅持住養老院　原因曝光：兒媳規矩做不到

16歲女學生遭逼「下跪自打巴掌」！3女同學視訊炫耀：妳打大聲一點

「史上最慘電影」票房244元！首日僅2人看被群嘲　片方：已經回本

農村男為母豬接生結果自己死了　父目擊屍體崩潰：扒都扒不動...

發現老公偷藏「初戀影片」　她暴怒：忘不了「我成全你們」

疫情拉警報！廣州單日增近萬例　急規劃「24萬隔離床位」

民進黨堅持「小三通」官方協商　國台辦：兩岸業者可按既有模式復航

廣州正妹「沒帶口罩」被逼下跪示眾！多男當街撲倒捆綁　直擊片曝

大陸、新加坡防長會面　同意明年舉行「陸海聯合演訓」

偷情慘遭尪毒打！人妻「夥同2情夫」幹掉他　1封信揭13年暗黑內幕

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

《想見你》超前導預告

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

珉豪熱血參戰《全員逃走中》　飆速狂奔3度甩掉獵人

私密片遭散布！時力吳佩芸怒吉　顫抖還原內容：跟男友玩樂所拍

男幫繼女換尿布狂乾嘔　受視覺＋嗅覺雙重折磨

那對夫妻Kim問：媽媽很兇對不對　11月兒「尷尬一笑看眼色」超雙標XD

60歲大媽月領2萬堅持住養老院　原因曝光：兒媳規矩做不到

16歲女學生遭逼「下跪自打巴掌」！3女同學視訊炫耀：妳打大聲一點

「史上最慘電影」票房244元！首日僅2人看被群嘲　片方：已經回本

農村男為母豬接生結果自己死了　父目擊屍體崩潰：扒都扒不動...

發現老公偷藏「初戀影片」　她暴怒：忘不了「我成全你們」

疫情拉警報！廣州單日增近萬例　急規劃「24萬隔離床位」

民進黨堅持「小三通」官方協商　國台辦：兩岸業者可按既有模式復航

廣州正妹「沒帶口罩」被逼下跪示眾！多男當街撲倒捆綁　直擊片曝

大陸、新加坡防長會面　同意明年舉行「陸海聯合演訓」

偷情慘遭尪毒打！人妻「夥同2情夫」幹掉他　1封信揭13年暗黑內幕

妹子剛畢業想面試「採購職缺」！同業點關鍵勸：史上最煩工作

北韓試射洲際飛彈　日美聯合軍演增強嚇阻

《勝利女神：妮姬》炎上沒停…斷線、BUG狂出　網揪團刷負評+退費

波蘭足球隊征戰世界盃　政府派F-16戰機護送惹議

男用驗孕棒「測出2條線」嚇壞　泌尿科醫生解答：可能是癌症

60歲大媽月領2萬堅持住養老院　原因曝光：兒媳規矩做不到

拜登狂讚俄羅斯「大肌肌」攝影師：我才不在乎他是哪國人

小孩是電器殺手！75吋電視被砸黑　崩潰媽跳針碎唸：我生的我生的

新北阿兵哥P圖自製「PCR陽性證明」　卻因技術太差被抓包

楊冪直播「臉蛋變形」認不出！　網一排嚇呆：怎麼跟整了一樣

大門牙咬不停！三鼠狂嗑橘子　網：這畫面有魔性會上癮...

大陸熱門新聞

史上最慘電影票房244元被群嘲！片方：已經回本

男為母豬接生　結果自己死了

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

16歲女學生遭同學霸凌！被逼下跪自打巴掌

60歲大媽堅持住養老院　原因曝光

廣州正妹沒帶口罩遭反綁下跪示眾！多男當街撲倒捆綁

發現老公藏初戀影片　她暴怒：我成全你們

男借錢失聯　他突收還款超感動

女師病倒請假3天　被開除還要賠11萬

偷情慘遭尪毒打！人妻「夥同2情夫」幹掉他

1歲女嬰發燒一查癌王末期！苦熬47次放化療再復發

民進黨堅持「小三通」官方協商　國台辦回應

丈夫工作意外去世！美艷人妻2年後改嫁小叔

正妹女大生入職墓園爽缺認證！列3大神仙待遇

更多熱門

相關新聞

家族「唯一男孫」！公婆「顧慮大嫂」冷漠不關心

家族「唯一男孫」！公婆「顧慮大嫂」冷漠不關心

一般人都希望自己的孩子能夠受到家裡長輩的疼愛，若沒有通常都會感到失望。一名人妻抱怨，在婆婆的暗示下，生下了家族唯一男孫，怎料到公婆卻不關心孩子，一副深怕大哥大嫂不開心的樣子，讓她很走心。

客人訂餐「備註16字」外送員傻眼：誰給你的勇氣

客人訂餐「備註16字」外送員傻眼：誰給你的勇氣

外公過世獲13萬補助！舅舅急分錢嗆：男生傳香火

外公過世獲13萬補助！舅舅急分錢嗆：男生傳香火

結婚18年沒激情　她靠外遇救婚姻「愛上新歡」

結婚18年沒激情　她靠外遇救婚姻「愛上新歡」

她增加性生活　醫：懷孕機率更低

她增加性生活　醫：懷孕機率更低

關鍵字：

周刊王養老院退休金

讀者迴響

熱門新聞

史上最慘電影票房244元被群嘲！片方：已經回本

男為母豬接生　結果自己死了

妹子內診「4次才成功」！男友激戰喊累：真的很困難

女客武陵農場倒地！無呼吸心跳送醫不治

LINE免費貼圖來了！限時8款趕快入手

阿諾婚變工程師曝現況！「長白髮」獨養2歲女

相愛容易相處難？12星座「牽手一輩子秘訣」大公開

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

看上正妹教練「秒刷24堂課」　男嗨喊：比半套店值得

躺棺材男突然醒來畫面瘋傳　復活真相曝光

新竹19歲妹遭痛毆囚虐致死　主嫌是女上兵

青蛇掛告示牌現身圖解　他曝真相

他狂拉肚子瘦10公斤！　醫檢查「是罕病」：要終身服藥

匯款被問2句話　人妻狠瞪：是我老公

女駕駛「超扯鬼切」！擊落騎士撞飛路人

更多

最夯影音

更多
女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明
買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

買土耳其冰淇淋被老闆耍　萌妹怒瞪他投降：別生氣

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

女CEO裝盲逗女兒「反應全錄下」　她緊張護母...網一看：被暖哭QQ

《想見你》超前導預告

《想見你》超前導預告

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

林柏宏「海景第一排」看他肉體　許光漢回讚：他G很大＞///＜

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面