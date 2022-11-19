60歲大媽月領2萬堅持住養老院　原因曝光：兒媳規矩做不到

▲60歲大媽執意要住養老院。（示意圖／Pixabay）



圖文／CTWANT

大陸一名60歲大媽月月領5000元退休金（約近台幣2.2萬元），執意要住養老院，無奈哭訴，「兒媳婦的規矩我做不到」！

根據《搜狐網》報導，在兩個孩子結婚之後，這名大媽和丈夫也開始著手考慮養老事情了，「老伴退休遲，而我卻退休早，我在55歲退休之後每個月都可以拿5000元的退休金，已經算是一筆很不錯的收入了，而老伴當時的工資也挺高的，所以在經濟方面完全不用擔心，有些時候還會貼補兩個孩子的家庭」。

但是，在大媽56歲的時候，丈夫摔了一跤腦溢血去世，「這讓我的生活一下子出現了改變，我的身體也一下就垮了，那段時間裡的我也不知道是哪裡的問題，總是無精打采的，身上哪裡都不舒服，吃不下飯，也幹不了活」，經過半年的時間，這位大媽才漸漸走了出來，開始好好的對待自己的餘生。

就在她決定在家養老的時候，兒媳婦竟提出賣房的想法，「我當時還是有些太樂意的，畢竟是自己生活了一輩子的房子，但是跟女兒說過這件事情之後，沒想到女兒也同意了，因為他們兩家人都覺得現在的生活壓力大，要是老房子能夠賣了之後可以提前把錢分給大家，這樣的話也可以更好的緩解一下生活困難」。

最終老房子賣了，但是，這卻成為了這位大媽最後悔的事情了，「兒媳婦跟我一直都很多的不合，無論做飯吃飯，還是平常的生活中，我的生活習慣以及生活方式都遭到了兒媳婦的很多不滿，這也使得我們之間鬧出了不少的矛盾」，這位大媽還透露，「我們爭吵過幾次，其中有一次是徹底影響我們關係的事情，當時的兒媳婦當時把她的母親接過來住了，說的是住一段時間就回去了，但是一住就是半年，而且完全沒有走的跡象」。

這件事情最後是大媽的兒子去溝通，只是後來的日子裡，兒媳婦對大媽態度更加不好了，基本上在家裡的時候不會跟她說話，而且很多事情都看不順眼，做飯的時候她嫌棄做得不好吃，不做的時候嫌棄在家裡什麼也不做，兒媳婦甚至不止一次帶著孩子回過家，經常掛在嘴上的一句話就是，「不行咱們分開過，你過你的，你照顧你媽，我媽也要有人照顧，我回去照顧我媽」。

「咱們是一家人，孩子也還小了，你們還是得一塊過日子的，要不你說怎麼過」，大媽出言挽留兒媳婦未料對方竟直接說，「第一個，我想把我媽也接過來住；第二個事情，家裡的事情聽我的；第三個，您每個月的退休金要是不花的話幫助我們一點」。

兒媳婦的一番話讓大媽覺得心底裡很不是滋味，「兒媳婦立的規矩我做不到！我幫助你們夠多了，現在到頭來養個老還得這不行，那不對，都是一家人，咱們將心比心，如果你老了，你的兒媳婦也這麼對你，你心裡氣不氣？把我的房子給你們分了也就算了，現在還要我的每個月退休金，是不是覺得我欠你們的」？

大媽最後選擇了一個一年5萬多塊人民幣，約21萬台幣的養老院，心裡挺滿意的，環境好，過得也舒坦，「還是讓我覺得挺開心的，至於我的退休金的話我也是自己拿著，基本上不管他們了，以後能攢下來多少就攢多少，攢不下來就不攢了」。當婆媳關係涉及到長輩養老問題時，想要找尋一個合理有效的解決方式是很難的，必定需要某一方的理解，只有理解到位，只有真心願意，才可以更好的過下去，若是一團糟的處理方式到最後只會讓自己過得越來越難。

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