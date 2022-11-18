生下家族「唯一男孫」！公婆「顧慮大嫂」冷漠不關心...人妻走心

▲公婆不疼男孫。（示意圖／CTWANT提供）

圖文／CTWANT

一般人都希望自己的孩子能夠受到家裡長輩的疼愛，若沒有通常都會感到失望。一名人妻抱怨，在婆婆的暗示下，生下了家族唯一男孫，怎料到公婆卻不關心孩子，一副深怕大哥大嫂不開心的樣子，讓她很走心。

人妻在《靠北婆婆2.0》表示，剛生完第一胎女兒後，公婆就不斷催促他們再生第二胎，並且暗示希望是男孫，自己最後也如願生下一個白白胖胖的可愛弟弟，然而在懷第二胎時，整個家庭互動就變得很詭異；她透露，先生的大哥只生了一個女兒，大嫂也不打算再生，沒想到某天突然接到大哥打來罵人的電話。

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大哥斥責，「媽媽身體不好，沒辦法再幫你們帶孩子，你們自己另外安排孩子的照顧事宜，不要帶回來。」一席話讓人妻相當傻眼。

人妻指出，之後每次帶孩子回家，婆婆都神色緊張，一副深怕大哥大嫂不開心的樣子，某次公公在視訊中誇獎了孫子很可愛，而旁邊兄嫂、孩子都在，婆婆便使出可怕嚴厲的神色，示意叫公公閉嘴。她嘆，「我的孩子就在婆婆這樣遮遮掩掩、毫無關心的背景中出生與長大，但因為爸媽給他溫暖，外公外婆帶著他長大也充滿關愛，因此仍是個快樂的孩子，完全沒有被這些複雜的人事影響。」

人妻直言，孩子是先生家族唯一的男孫，卻是外公外婆帶大，至今婆婆鮮少關心，公公則偶爾視訊聯繫，感覺是他們家族任務達成，目的達到，就什麼也不想管了。

貼文一出引起討論，網友紛紛留言「維持距離接受美感多好」、「是妳自己期望太高，反而失落了」、「公婆不會重男輕女這樣很正確」、「生兒子不會比較吃香，妳在期待什麼」、「挺好的，不需要任何人干涉你的教養方式」。

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