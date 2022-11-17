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結婚7年沒懷孕…人妻增加頻率「7天29次」　醫搖頭：機率更低

結婚7年沒懷孕…人妻增加頻率「7天29次」　醫搖頭：機率更低

▲一名人妻結婚7年遲遲沒懷孕。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

有些夫妻想要孩子，十分努力「做人」，卻得到反效果。中國有一名人妻，結婚7年肚子卻遲遲沒消息，因此決定增加性生活頻率，7天安排了29次，希望可以順利懷孕。不過，醫師看了後直搖頭，並透露原因。

這名人妻透露，和老公結婚7年沒有懷孕過，之前性生活一般都是每天1次，或一天最多2次，因此她決定增加次數，在這個月的排卵日前後，總共7天安排了29次，希望這樣可以懷上寶寶。

對此，許超醫生在微博發文指出，仔細算了一下，7天29次，平均每天4次，直言：「這個頻率確實有點高了」，而太高的頻率可能會影響精子的數量，從而降低懷孕的可能。

許超醫生說明，正常來說，一周規律2～3次性生活基本就夠了，如果想「加班」，可以在排卵日前後再增加1、2次。他強調，懷孕不只看同房次數，7年沒有懷孕的話，建議男女雙方都要去醫院檢查。

網友看到貼文後都傻眼，紛紛留言：「為什麼計劃懷孕的都要把懷孕當做任務啊，看著都替他們累」、「生產隊的驢都不敢這麼用吧…」、「這也太多了吧，過滿則虧」、「可以看出來，他們確實很著急備孕」、「這把人累死了」。

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