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外公過世獲13萬補助！舅舅急分錢「排除姊妹」嗆：男生才能傳香火

女網友抱怨，舅舅一家人見錢眼開。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲女網友抱怨，舅舅一家人見錢眼開。（示意圖／翻攝自photoAC）

圖文／CTWANT

錢是感情的照妖鏡，許多人一看到錢，就會露出真面目。一名女網友抱怨，外公過世可以領補助，舅舅打算把那筆錢分給4個兄弟，卻漏掉媽媽的份，也沒有外婆的份，貪心程度讓人忿忿不平。

原PO在臉書《毒姑九賤婆媳討論區》指出，外公最近過世，可以領喪葬補助13萬，雖然外婆身體也不好，但這幾年她盡心盡力照顧，沒有請看護。沒想到，二舅領了補助後，把錢放在外婆面前，問道：「這個錢怎麼分？分4個兄弟嗎？」

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只不過，獨漏了媽媽的份，舅媽還在一旁幫腔：「她們家都是分男生，女生都沒得分，男生才能傳承香火…」。外婆回嗆：「那是妳家呀！我們家不是呀」，後來舅舅妥協分5份，可是沒有外婆的份，讓外婆氣到不行。媽媽知道後，為了孝敬外婆，直接讓出自己的那份。

舅舅不打算把錢分給女性。（示意圖／翻攝自photoAC）

▲舅舅不打算把錢分給女性。（示意圖／翻攝自photoAC）

原PO痛批：「舅舅真的超爛」，名下有2棟房子、1台車，2個兒子都是醫生，卻對喪葬補助虎視眈眈，「還有那個爛舅媽，妳家重男輕女是妳家的事，妳自己不爭取自己的權益，來夫家作威作福煽風點火衝沙X」，覺得2人吃相超難看。

原PO補充，因為舅舅是客家人，雖然外公和外婆，但身邊親戚和朋友幾乎都是這樣，「覺得女生都不應該分東西」，才會有這樣重男輕女的觀念。

此文一出，引發熱烈討論，「爛人就是爛人啦！」、「垃圾真的很多，平常要出錢要照顧時都當縮頭烏龜，分遺產時平常不見人的那些阿貓阿狗全都出現了…」、「噁心的人性」、「在錢的面前，很多人的劣根性都會出現的，只是看怎表達而已」。

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