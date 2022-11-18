客人訂早餐！外送員見「16字備註」傻眼：誰給你的勇氣？

▲客人的備註引起不少人的怒火。（圖／翻攝臉書外送員的奇聞怪事）

圖文／CTWANT

外送平台近年興起，不少人都會從平台上叫餐，有些需要客製化的餐點，也會在備註欄中說明。不過近日有一名外送員遇到一份訂單，客人竟在其中一個品項上備註「可以招待炒麵嗎？感謝？因為真的很好吃」，讓不少網友笑翻表示「誰給你的勇氣？」

一名外送員在臉書「外送員的奇聞怪事」發文，透露外送員群組中有張訂單截圖瘋傳，可以看到該顧客在某早餐店點餐，點了很多品項，包括吐司、蛋餅、蘿蔔糕、飲品等，而最後一項熱狗品項上還備註寫道「可以招待炒麵嗎？感謝？因為真的很好吃」。

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原PO看了後忍不住笑了出來，表示點餐者的主題曲一定是梁靜茹的《勇氣》，「因為好吃就要招待你是哪招啦」；其他網友也紛紛留言「笑死，好吃不會買喔」、「要這樣要求招待正常也是買炒麵招待熱狗吧」、「當然要招待！老闆抽兩條炒麵放熱狗旁邊」；也有其他網友發現，該名點餐者的「標點符號」似乎用錯了，「很好吃」的後面竟然是接上問號，「他是不是把問號當成句號」、「為啥使用問號，感謝？」、「這人要重讀國小了，符號都不懂怎麼用」。

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