放學遭怪女搭訕「請你吃漢堡」！10歲童一招擺脫尾隨　監視畫面曝

記者閔文昱／綜合報導

美國賓州一名10歲男童近日放學後，在回家途中遇到一名婦人搭訕，他起先並沒有多加理會，不料婦人竟一路尾隨，甚至還詢問他的住址、聲稱要帶他去吃漢堡等，所幸他在經過一間花藝店時，當機立斷衝進店內，並請店員假裝是他的媽媽，這才化解危機。事件發生後，店家監視器畫面也在網路上曝光，引發討論。

根據《每日郵報》報導，這起事件發生在賓州波茨敦（Pottstown），10歲男童格林（Sammy Green）11日放學後正打算回家，卻遭到一名怪異女子搭訕，對方先是詢問「你要去哪裡？你的家人在哪裡？」並表示要請他吃漢堡。而格林則沒多加理會，故作鎮定地邊走邊尋找脫身機會。

▲10歲男童格林遭怪女尾隨，機警躲進商家內求救。（圖／翻攝自推特，下同）

沒多久後，格林便發現一間正在營業的花藝店，於是就趕緊衝進店內，並低聲向收銀員、17歲的丹妮絲（Hannah Daniels）求救，「請妳假裝是我媽媽，我被跟蹤了」。而此時怪異女還在門口拉著門觀望，丹妮絲見狀後也馬上上前將門關閉上鎖，這才讓對方無奈離去。

格林事後受訪表示，自己當時其實非常害怕，身體不斷發抖，好在家人過去就曾叮囑，要注意四周，小心陌生人，所以當他遇見可疑人物時，都會提高警覺。格林的父親則指出，自己看到監視器畫面後至今仍餘悸猶存，還好格林機警的反應才沒讓對方得逞，「我為我的兒子感到驕傲」。

報導指出，警方事後透過監視器順利將涉事女子逮捕，而警方也懷疑女子有精神問題，目前已將女子轉介至相關醫療單位。

▼格林父親大讚兒子機警。

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