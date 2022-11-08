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社會 社會焦點 保障人權

找黑道對3老臣假車禍阻嫡長子掌權　張國政連襟被打手供出下場曝

▲黨產會召開舊國民黨中央黨部聽證會,國民黨行管會主委邱大展,黨產會主委林峯正,財團法人張榮發基金會大樓▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲財團法人張榮發基金會大樓外觀。（圖／記者屠惠剛攝）

記者黃哲民／台北報導

長榮集團大房老三張國政的連襟兼特助謝國獻，被控涉花50萬元找黑道對長榮3位老臣製造假車禍、噴辣椒水或跟蹤、電話恐嚇，企圖阻撓老臣支持嫡長子張國華、藉此協助張國政掌權，謝男到案不認罪，但他找的幫手認罪供出實情，台北地院認定謝男是主謀，依違反《個人資料保護法》2罪合併判刑8月、得易科罰金24萬元，可上訴。

判決指出，本案發生於2018年12月到2019年1月間，當時長榮國際公司將召開董事會改選董事，謝國獻為了幫姊夫張國政對抗嫡長子張國華組成的經營團隊，涉鎖定支持嫡長子的3位老臣：時任長榮公司董事長柯麗卿、總經理戴錦銓，與兼任張榮發基金會、張榮發慈善基金會董事長及執行長的鍾德美下手。

▲▼長榮空108年股東會，董事柯麗卿。（圖／記者湯興漢攝）

▲長榮集團老臣柯麗卿（中）。（圖／記者湯興漢攝）

謝男透過熟識的新北市永和區永樂里長許政鎧當中間人，找黑道分子攔阻柯麗卿參加2018年12月11日的董事會，謝男並預先到里長辦公室當面提供柯麗卿照片、上班時間與路線、座車型號與車牌等個資，還寫紙條交代「1.不要出人命、2.車禍事件、3.痛毆、4.打斷牙、5.弄瞎」等語。

許男找的多名幫手依指示騎機車故意追撞柯的座車製造假車禍，持手槍造型的發射器朝柯狂噴辣椒水，導致柯的頭臉、眼睛和手臂灼熱刺痛，無法及時前往董事會。謝男指示不知情助理買中古車給打手代步，事後也依約支付打手共50萬元酬勞。

謝男另以相同方式，指示許男安排2組人手，分別跟蹤戴錦銓跟鍾德美，同樣交代不要出人命等語。跟蹤戴男的黑道分子2度跟丟戴男，竟直闖戴男停車的某大樓地下室找車，被大樓保全趕走，黑道分子不死心，又帶著甩棍想侵入長榮國際停車場找車，及時被警衛攔阻，戴男雖沒見到歹徒，得知訊息仍受驚嚇。

而跟蹤鍾德美的黑道分子因沒堵到人，乾脆打電話給鍾女朗讀謝男透過許男轉交的恐嚇信，包括「有人託我放話，我知道妳每天搭公車上班，會派2組人2部車跟蹤妳」、「2日內要辭去基金會董事長及執行長職務」、「妳不得親自或委託他人以長榮國際公司股東身分出席長榮國際公司股東會」、「若不配合將至妳家放火、對妳及家人不利」等語。

經柯麗卿等人與長榮國際報案，檢警逐步逮捕涉案打手，有人不滿說好的酬勞短少、懷疑遭黑吃黑，憤而供出分工細節，許男到案更認罪轉為污點證人，並向被害人道歉認錯寫悔過書，他緊咬謝男是主謀，要他找人阻止柯麗卿3人去開會，謝男還說要痛毆戴男、對鍾女拍裸照等，另有3名同案共犯認罪。

謝男一概否認，推稱本案打手都是聽許男的指示，他一個都不認識，他也沒教唆許男犯罪，更沒蒐集柯麗卿3人的個資給許男使用。

▲▼長榮集團大房老三張國政連襟謝國獻否認找黑道對付長榮老臣，聲明不服一審判決。（圖／謝國獻提供）

▲長榮集團大房老三張國政連襟謝國獻否認找黑道對付長榮老臣，聲明不服一審判決。（圖／謝國獻提供）

不過檢警以軟體還原謝男被查扣的筆電，找出含有柯麗卿3人個資、照片、恐嚇信等文件檔案，法官認定證據與許男等人供詞相符，批謝男非法蒐集、利用個資、教唆犯罪，法治觀念淡薄，今依違反《個資法》2罪合併判刑8月、得易科罰金24萬元。

至於許男等4名認罪被告，檢方建請從輕量刑，法官今依《個資法》、侵入住宅、恐嚇危害安全等罪，判許男6月徒刑、得易科罰金18萬元，緩刑2年，另3人各判3月徒刑或拘役40天，皆得易科罰金9萬元到4萬元，可上訴。全案另有多名共犯被通緝或另案審理中。

謝男今發布聲明，對一審判決表示失望，會上訴，他強調自己與柯麗卿、戴錦銓相處融洽愉快、沒有交惡，他不認識鍾德美，「再次重申，本人對其三人根本不可能有任何犯罪之動機，憾一審法院未能明察，本人將會再盡一切努力，提供相關資料說明，協助上級審法院調查真相，還本人清白。」至於張國政因查無明確證據，沒被起訴。

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