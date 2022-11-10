賓州最資深議員選前癌逝　選民堅持投他！得票率逾85%「死後當選」

▲賓州議員德魯卡在選前就已逝世，不過他仍以壓倒性多數支持高票當選。（圖／翻攝自Facebook／Rep. Tony DeLuca）

記者葉睿涵／編譯

美國賓州8日的期中選舉中，出現了離奇的「死者當選」事件。原來在當地服務已久的議員德魯卡，早在選前就已逝世，由於選委會來不及做出更動，因此德魯卡的選舉資格依然被保留，沒想到他居然仍以壓倒性多數支持高票當選。

據《衛報》報導，美國民主黨眾議員德魯卡（Anthony "Tony" DeLuca）深耕賓州多年，是當地服務時間最長的州眾議員。德魯卡原本預計再次出戰在美東時間11月8日舉行的期中選舉，不幸的是，他在宣布參選後發現淋巴癌復發，最終在10月9日不敵病魔逝世。

儘管德魯卡過世時選舉尚未進行，不過當時已距離選舉日太近，選舉委員會沒有足夠的時間修改選票，民主黨也難以改派另一位候選人出戰，因此德魯卡的名字仍然留在選票上。

令人意外的是，11月8日的期中選舉落幕後，開票結果顯示德魯卡獲得了超過85%的選民支持，比對手李文斯頓（Queonia Livingston）的14%遠遠多出了71個百分點。賓州將於12月再次舉行特別選舉，以決定德魯卡的議席最終將由誰填補。

這並不是美國首次有候選人死後仍在選舉中勝出的案例。2018年，內華達州的色情業大亨霍夫（Dennis Hof）代表共和黨出選參議員，雖然在選前一個月離世，但最終還是成功當選。不過該州並未舉行補選，而是根據內華達州法律，由地方政府任命另一名共和黨人填補其議席，直到任期結束。