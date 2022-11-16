台北尾隨之狼犯罪軌跡曝！當街性侵夜歸女　手指遭咬傷下場出爐

▲有多次猥褻偷窺紀錄的蔡姓男子因在暗巷性侵夜歸女遭收押後提起公訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市蔡姓男子有多次猥褻婦女前科，9月5日騎乘YouBike，藉故問路向1名夜歸女子攀談，之後尾隨被害人進入暗巷，強行將被害人褲子扯下，以手指性侵得逞，被害人奮力掙扎並大聲呼救，葉男手指被咬傷落跑，因借車紀錄遭警方循線逮捕，蔡男母親還為此拜託法官直接將蔡男收押，台北地檢署16日依強制性交罪起訴蔡男。

據了解，20歲的蔡男因有注意力無法集中的精神狀況，時常看到姿色不錯的女性，就尾隨跟蹤，從2021年2月起，犯下過6次侵犯女性的案件，其中部分案件因罪嫌不足處分不起訴，同年9月16日，他溜進內湖運動中心，從隔間上方探頭偷窺1名女子如廁，女子發現後快跑到運動中心廣場，仍遭蔡男追上壓制在地強行撫摸下體，案經士林地院審理後，依強制猥褻罪判蔡男徒刑1年。

▲警方根據單車租借紀錄循線逮到蔡姓男子犯下性侵案。（資料照／記者張君豪翻攝）

2022年6月間，蔡男有在文山區的木柵公園，把女子拖到男廁內意圖性侵，所幸路人聽到呼救聲報警，之後也曾躲在台北小巨蛋女廁內1個小時，等到有女性進入廁所後，站上馬桶、探過頭去還試圖摸被害人，案件日前已經起訴，正由法院審理中。

9月5日凌晨3點左右，蔡男看到剛下班的被害女子騎著自己的腳踏車行經南京東路五段，蔡男騎YouBike跟上前，假裝問路，被害女子見對方神色怪異，趕緊說不認識路後離去，蔡男卻緊跟在後，等被害人騎進巷子裡，蔡男上前把被害人拖下腳踏車，扯下被害人褲子性侵。

被害人驚恐掙扎並呼救「你要幹嘛」，路人隨即報警，警方根據監視畫面，調閱YouBike租借紀錄，循線將已經回家的蔡男拘提到案，由於蔡男手指上還有被害人抵抗咬出的傷痕，證據確鑿，蔡男坦承自己因為克制不住而犯案，案發後隔天就遭法案裁定羈押，全案經檢察官提起公訴，將由台北地院審理中的猥褻案一併審理。