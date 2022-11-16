　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台北尾隨之狼犯罪軌跡曝！當街性侵夜歸女　手指遭咬傷下場出爐

▲▼ 男子蔡宗諺涉嫌在南京東路五段尾隨強拉女子到路邊性侵，被上銬移送台北地檢署。（圖／記者劉昌松攝）

▲有多次猥褻偷窺紀錄的蔡姓男子因在暗巷性侵夜歸女遭收押後提起公訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市蔡姓男子有多次猥褻婦女前科，9月5日騎乘YouBike，藉故問路向1名夜歸女子攀談，之後尾隨被害人進入暗巷，強行將被害人褲子扯下，以手指性侵得逞，被害人奮力掙扎並大聲呼救，葉男手指被咬傷落跑，因借車紀錄遭警方循線逮捕，蔡男母親還為此拜託法官直接將蔡男收押，台北地檢署16日依強制性交罪起訴蔡男。

據了解，20歲的蔡男因有注意力無法集中的精神狀況，時常看到姿色不錯的女性，就尾隨跟蹤，從2021年2月起，犯下過6次侵犯女性的案件，其中部分案件因罪嫌不足處分不起訴，同年9月16日，他溜進內湖運動中心，從隔間上方探頭偷窺1名女子如廁，女子發現後快跑到運動中心廣場，仍遭蔡男追上壓制在地強行撫摸下體，案經士林地院審理後，依強制猥褻罪判蔡男徒刑1年。

▲松山分局偵查隊副隊長莊閔傑說明這起單車色狼性侵夜歸女案。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方根據單車租借紀錄循線逮到蔡姓男子犯下性侵案。（資料照／記者張君豪翻攝）

2022年6月間，蔡男有在文山區的木柵公園，把女子拖到男廁內意圖性侵，所幸路人聽到呼救聲報警，之後也曾躲在台北小巨蛋女廁內1個小時，等到有女性進入廁所後，站上馬桶、探過頭去還試圖摸被害人，案件日前已經起訴，正由法院審理中。

9月5日凌晨3點左右，蔡男看到剛下班的被害女子騎著自己的腳踏車行經南京東路五段，蔡男騎YouBike跟上前，假裝問路，被害女子見對方神色怪異，趕緊說不認識路後離去，蔡男卻緊跟在後，等被害人騎進巷子裡，蔡男上前把被害人拖下腳踏車，扯下被害人褲子性侵。

被害人驚恐掙扎並呼救「你要幹嘛」，路人隨即報警，警方根據監視畫面，調閱YouBike租借紀錄，循線將已經回家的蔡男拘提到案，由於蔡男手指上還有被害人抵抗咬出的傷痕，證據確鑿，蔡男坦承自己因為克制不住而犯案，案發後隔天就遭法案裁定羈押，全案經檢察官提起公訴，將由台北地院審理中的猥褻案一併審理。

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
快訊／《全明星》變宮鬥？　隊長壯壯經紀人回應了
保時捷911信義區撞公車！車頭全毀插進底盤　駕駛酒測出爐慘了
大咖金曲歌后「車內激情天王男偶像」全被拍！　4線索揭秘
台南牛肉麵「10人吃2270元」全走光　客人找到了
快訊／計程車喊漲！　起跳價100元
露營一半封城！　他們「野外求生22天」偷菜活下來
快訊／總統府發言人確診　蔡英文健康狀況曝
「講這3字的都是老人！」　一票不改口：我就幼稚
曾雅蘭驚吐21年婚姻內幕！　小S傻眼：妳幹嘛不離婚

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台東男流浪到高雄...超商偷錢當生活費　愛心捐款箱整個搬走

保時捷911信義區撞公車！車頭全毀卡底盤　駕駛酒測出爐慘了

新莊男飯局與人口角　竟遭8煞尾隨毆打擄走！蒙眼丟包宜蘭

酒駕零容忍！檢方不准酒駕累犯易科罰金　法官不認同理由曝

德撲賭場老闆嗆警：拿搜索票來！隔天警如願進門　獲判無罪確定

紫微斗數老師勾68歲富婆學生　五星酒店「約泡」害人妻崩潰提告

新北男跌大排！困水門閘口「遭漂流物包圍」　拿2公尺樹枝求援

點2270元吃完就走！台南牛肉麵老闆PO監視器找人...客人出現了

女師灌10杯混酒泥醉！下體痛醒...見全裸韓籍男 「一臉情色」崩潰

攝影社老師不滿學生IG批評成果展　「硬推出教室」下場曝

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

苗栗弱勢清潔工選里長　「看不慣有人比我智障」

桃園誦經師父強拉進死角！ 葬儀社女員工求救Siri逃跑

為魔獸霍華德強化核心、有氧　雲豹體能教練製「專屬菜單」

白馬側躺睡覺主人嚇壞　開門喊醒：以為你死了

柴犬換毛期「綿羊是你？」　寵物美容每梳一下全是毛

台東男流浪到高雄...超商偷錢當生活費　愛心捐款箱整個搬走

保時捷911信義區撞公車！車頭全毀卡底盤　駕駛酒測出爐慘了

新莊男飯局與人口角　竟遭8煞尾隨毆打擄走！蒙眼丟包宜蘭

酒駕零容忍！檢方不准酒駕累犯易科罰金　法官不認同理由曝

德撲賭場老闆嗆警：拿搜索票來！隔天警如願進門　獲判無罪確定

紫微斗數老師勾68歲富婆學生　五星酒店「約泡」害人妻崩潰提告

新北男跌大排！困水門閘口「遭漂流物包圍」　拿2公尺樹枝求援

點2270元吃完就走！台南牛肉麵老闆PO監視器找人...客人出現了

女師灌10杯混酒泥醉！下體痛醒...見全裸韓籍男 「一臉情色」崩潰

攝影社老師不滿學生IG批評成果展　「硬推出教室」下場曝

需求放緩、訂單減少　製造業增逾700人放無薪假

歐德集團百林計畫前進南投　溪頭種下150棵台灣原生肖楠

林玉書遭爆被《全明星》女隊員排擠　隊長壯壯經紀人發聲：不敢苟同

台東男流浪到高雄...超商偷錢當生活費　愛心捐款箱整個搬走

保時捷911信義區撞公車！車頭全毀卡底盤　駕駛酒測出爐慘了

溫妮中空「辣洩深溝腹肌」！　狂練舞2小時喊：超崩潰

超尷尬！黃珊珊、陳時中2發言人互贈新書　狂喊「謝謝」邀參觀競總

空姐送餐遭猥褻！噁男「手伸裙下」狂摸私處　全機緊急迫降

新莊男飯局與人口角　竟遭8煞尾隨毆打擄走！蒙眼丟包宜蘭

飛彈轟進波蘭釀2死！G7、北約承諾支持調查　譴責俄國野蠻攻擊

聲優系主播同時交往10人　 真面目曝光男友集體崩潰

社會熱門新聞

組渣男群組教戰外遇　知名教授偷吃9女趕妻小出門

逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件

6豬仔遭囚新竹　他衝派出所救了所有人

台南吃牛肉麵10跑光！警關心店家堅不提告

黑幫屁孩酒駕撞死24歲男　女友含淚：快結婚了

即／嘉義好市多驚傳命案　男子倒車道出口亡

新店高爾夫球場2打1　男臀部中4刀

「可以給我一口棺材嗎？」無力葬母兄妹伴屍3天

逢甲「劈9女教授」鹹濕對話曝光！　揭露他表現不好

快訊／台北「補習街大樓」驚傳墜樓　男子躺地無生命跡象

2男女站關渡橋　她墜落淡水河

點2270元牛肉麵吃完就走　客人致電老闆了

被誦經師拉進死角！葬儀社女員工「求救Siri」成功逃跑

遭人夫騙上床　她5天後見1幕崩潰

更多熱門

相關新聞

蹲馬桶被爆氣貓狠瞪　爸抖：不是蟒蛇

蹲馬桶被爆氣貓狠瞪　爸抖：不是蟒蛇

有奇怪的逗貓棒！住在泰國的飼主吳岳霖家中有隻愛偷窺的母貓「鐺鐺」，這天他在上廁所時，鐺鐺突然跑到面前，雙眼射出「死亡視線」，一臉兇狠地盯著爸爸，讓他瞬間有股不妙的預感，嚇得直呼「那不是蟒蛇！」

即／北市內湖大樓火警　濃煙瀰漫1男送醫

即／北市內湖大樓火警　濃煙瀰漫1男送醫

已婚推拿師愛慕16歲女　摩鐵躲雨想硬上

已婚推拿師愛慕16歲女　摩鐵躲雨想硬上

沖水瞬間「耳機掉馬桶」　妹子伸手撈結局QQ

沖水瞬間「耳機掉馬桶」　妹子伸手撈結局QQ

狼兄性侵猥褻10歲妹　判刑定讞

狼兄性侵猥褻10歲妹　判刑定讞

關鍵字：

YouBike尾隨夜歸妨害性自主猥褻強制性交廁所運動中心小巨蛋內湖民生社區

讀者迴響

熱門新聞

91歲嬤長7公分巨角！仙界轉診單指定仁醫救她

《全明星》2宮鬥內幕！林玉書遭女隊友霸凌趕離場

林玉書爆被《全明星》女隊友排擠！

阿嬤電話求救：家裡有蛇　孝孫見本尊傻眼

組渣男群組教戰外遇　知名教授偷吃9女趕妻小出門

正妹嫁大12歲舅舅　「8年生3孩」現況曝

透天厝沒人住「鄰居車輪流停免費」！1招擊退有效

富豪尪心臟病逝「留1145億遺產」！59歲女星拒接手

老牌LED廠新世紀　宣布破產

逢甲「劈9女教授」狂言：高學歷把妹很Easy　獵艷限定1條件

「永和IU」陳紫渝緊貼合照曝光　男主角激似爆哥

快訊／金馬知名導演張志勇離世！

台南牛肉麵10人吃2270元走光　老闆傻眼尋人

錢帥君神隱10年變億萬貴婦！男友洗錢逃亡

6豬仔遭囚新竹　他衝派出所救了所有人

更多

最夯影音

更多
魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT

魔獸吃夜市美食狂點頭　一聽是雞屁股：OH！SHXT
東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

東西放防水袋游回家！　瑞士人的「下班日常」

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

張韶涵男助理亂買化妝品！　「假睫毛2hr卸不掉」崩潰哭

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

網紅開2千萬超跑做外送！　阿姨聽他喊虧錢：做爽的？

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

直擊阿堂鹹粥繁複作法 凌晨4點挑刺、老雞熬湯

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面