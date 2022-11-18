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蘭嶼美女醫消失1個月！　被問「你還會回來嗎」揭工作內幕

▲▼重傳／美女醫師黃京葦。（圖／翻攝自Facebook／蘭嶼衛生所） 

▲美女醫師黃京葦。（圖／翻攝自Facebook／蘭嶼衛生所）

記者曾筠淇／綜合報導

蘭嶼衛生所2019年時表示，美女醫師黃京葦夢想成為無國界醫師，所以一聽到蘭嶼缺乏醫療資源後主動聯繫，於同年9月1日報到就職。不過，黃京葦已經約莫一個月沒有在粉專更新動態，昨（17）日她就發文透露，其實她已經離開蘭嶼，目前在衛生福利部台東醫院服務。

黃京葦透過臉書粉專「嶼上急醫黃京葦」上表示，「似乎還有很多人不知道我離開蘭嶼了，我在2022年9月1日滿三年，目前在衛生福利部台東醫院服務」。她離開以後，常被人問及「你還會回來嗎」、「你現在在哪裡上班」，於是決定分享離開蘭嶼的原因。

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黃京葦說，其實離開的原因，「當然是公費剩最後一年，本來就打算待三年，雖然中間有考慮常駐四年，另外是我覺得蘭嶼沒有我可以再做更多的地方了」。她坦言，蘭嶼的硬體能力要提升很簡單，但是要治人卻很困難，當她開始無法平衡、內耗，便是離開之際。

黃京葦表示，9月時，她讓自己放了一個月的假，也和喜歡的護理師們一起在蘭嶼拍攝閨蜜婚紗，「跟照片一樣，那些每個精彩萬分的值班夜、每個努力想搶救的個案、每個可愛的島民朋友，都會牢牢記在心裡。」

話鋒一轉，她透露自己敵不過大家的召喚，確定2023年將強勢回歸，周末會在蘭嶼支援看診，「有可能在某個周末，來掛號看診會遇到我喔！」

貼文曝光後，底下網友也紛紛留言，「大家太想你了」、「謝謝黃醫師啦」、「好美！黃醫師人美心也美」、「很敬佩黃醫師，但我真的不想在急診遇到您」、「謝謝你們的用心跟付出」、「謝謝妳，曾經我兒子也被你診治過，感恩你精準判斷病情，蘭嶼有你真好」。

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