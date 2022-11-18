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「台東就醬拍」攝影比賽結果出爐　千件作品展現慢台東日常之美

▲口袋台東第一名，海天一線南迴線。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲口袋台東第1名，海天一線南迴線。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府於交觀處臉書粉專「台東就醬玩 Amazing Taitung-台東縣交觀處」舉辦攝影比賽，分為自然景觀、人文活動、口袋台東等3大類別，並邀請國際金獎攝影大師擔任評審，其中自然景觀、人文活動類由評審團評選，口袋台東則經線上人氣投票選出，共吸引超過千件作品參賽。比賽結果出爐，由「海天一線南迴線」、「飛魚」、「蘭天下的拼板舟」3件作品脫穎而出分別獲得首獎，得獎作品即日起在臉書粉專展出。

交觀處說明，自然景觀及人文活動類別，由曾獲MIFA莫斯科國際攝影賽、TIFA東京國際攝影大賽等金獎肯定的攝影師曾進發老師，以及台東縣攝影學會榮譽理事長陳修元老師、台東縣攝影學會理事王文慶老師組成專業評審團，選出前3名、優選7件及佳作20件作品；口袋台東則邀請民眾分享台東的生活體驗，限定以手機拍攝，展現出在地、生活化的台東風情，並邀請全民擔任評審團，以網路投票選擇民眾心目中的台東日常代表作品，共選出前3名、優選2件、佳作5件作品。

▲自然景觀第1名，蘭天下的拼板舟。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲自然景觀第1名，蘭天下的拼板舟。（圖／記者楊漢聲翻攝）

自然景觀類別由作品「海天一線南迴線」脫穎而出，創作者彭淑惠表示，從觀景台眺望太平洋，當火車經過鐵軌時，與山海交織的景色真的很美！人文活動類別第1名作品「飛魚」創作者黃奎諭則分享，他透過鏡頭記錄下部落耆老燻烤飛魚的過程，希望用影像留下達悟族的神聖精神；口袋台東類別第1名「蘭天下的拼板舟」創作者以在東清灣看到的拼板舟為題材，船身的每一塊板子都透過工藝技術展現達悟族文化底蘊，每一個圖騰都值得細細品味。

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