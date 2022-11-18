「足球教練」寫給世足球員的信　狂登全美廣告看板！背後真相曝光

▲美國最近各地出現許多大型廣告看板，都是同一名「足球教練」寫的信。（圖／翻攝自推特／U.S. Men`s National Soccer Team，下同）

記者張寧倢／編譯

2022年卡達世界盃足球賽將於20日開踢。最近幾周，一名「足球教練」將他寫給美國國家男子足球隊的手寫信，刊登在每位球員們家鄉的許多大型廣告看板上，諾大的信件看版成為網路話題。原來，這是美國男足自己花錢刊登的廣告，署名寫信的不僅並非國家教練，甚至「不是真人」。

根據ESPN報導，最近在全美各地的許多高速公路廣告看板、街邊廣告、建築外牆布條等，都張貼出了署名為「泰德•拉索」的教練寫給美國國家男子足球隊隊員們的手寫信，而「他」其實是美國網路喜劇《泰德•拉索：錯棚教練趣事多》（英：Ted Lasso）裡頭的主角，劇情講述大學美式足球教練，某天意外受聘至英超球隊「AFC里奇蒙」（AFC Richmond）執教。

▲美國國家男子足球隊創意廣告，以美劇中的教練角色寫信為球員加油。

各個廣告看板上的信件內容都不一樣，語氣帶入劇中角色的幽默性格和習慣用詞，筆跡也是漫畫式的「泰德•拉索字體」，每封信件收件者都是美國男足的隊員，刊登地點則是球員們各自的家鄉城市。

美國男足的官方推特最近幾周陸續PO出看板照片，報導指出，這些廣告牌與其說是在鼓舞球員勇闖世界盃，不如說是做給球迷們看的，美國男足試圖透過這樣的宣傳建立球員們和自己家鄉社區間的聯繫，為他們爭取原本沒在關注球賽的民眾加入聲援行列。

不過，報導也提出反面看法，美國男足的做法最終可能落得兩頭空，無論是球隊和球迷都沒有因此被激發、鼓舞，在市場行銷上唯一成功的地方可能是，宣傳了即將推出的《泰德•拉索：錯棚教練趣事多》第三季，且據傳很可能是劇情完結的最後一季。

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