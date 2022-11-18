世足吃爆！阿根廷、烏拉圭國家隊「自備1800公斤鮮肉」飛卡達開烤

▲阿根廷國家隊17日抵達卡達哈馬德國際機場（Hamad International Airport）。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

2022卡達世界盃將於11月21日至12月18日舉行，阿根廷及烏拉圭國家隊分別自備2000磅、共計4000磅（約1814公斤）的鮮美肉品同行，讓選手及工作人員出國期間也能品嚐南美洲特色燒烤「阿薩多」（asado）的家鄉味。

「阿薩多」是包含多種肉類、香腸或內臟的燒烤佳餚，盛行於巴拉圭、智利及哥倫比亞等南美洲各國，而阿根廷和烏拉圭都是全球最大肉品消費國之一。

▲阿根廷居民卡隆（Sebastian Calaon）正在烹調南美洲特色燒烤阿薩多（asado）。（圖／達志影像／美聯社）

烏拉圭國家隊目前還在阿拉伯聯合大公國，預計11月24日首場世足賽對戰南韓，隨隊主廚考特魯齊奧（Aldo Cauteruccio）已在阿布達比的柏悅飯店（Park Hyatt Hotel）烹調阿薩多，慰勞辛苦的選手們。

烏拉圭足協主席阿隆索（Ignacio Alonso）表示，「國家隊會獲得最好的營養，烏拉圭足協是我們國家歷史方面的大使，但這次將會帶去另一名大使，也就是烏拉圭的肉，全世界最好的肉。」

烏拉圭肉品協會主席費伯（Conrado Ferber）也希望藉此機會向全球行銷烏拉圭出產的優質肉品，他形容該國的馬黛茶（mate）、阿薩多和足球完美結合，成為烏拉圭文化的一部分。

▲烏拉圭國家隊。（圖／達志影像／美聯社）

此外，阿根廷國家隊17日已抵達卡達首都多哈（Doha），並且享用阿薩多，慶祝前一天以「5:0」成績打敗阿拉伯聯合大公國。教練斯卡洛尼（Lionel Scaloni）表示，阿薩多是讓球隊團結的一種方式，「我最喜歡的食物就是阿薩多，但它的意義遠遠不只如此。它創造了團結和團體的氛圍。這是我們文化的一部分，是阿根廷的特質。」

同樣來自南美洲的巴西國家隊並未自備肉品，而是帶了巴西咖啡、調味料以及66磅（約30公斤）木薯粉，用以製作巴西經典美食farofa，期望繼2002年稱霸之後，奪回另一座冠軍獎盃。

▲梅西與隊友抵達機場。（圖／達志影像／美聯社）

