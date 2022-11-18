陸貓熊「四海、京京」出征卡達！世足賽前亮相　賣萌畫面曝

▲大貓熊「京京」超爽躺地啃竹子。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

在2022卡達世界盃即將開幕之際，來自中國大陸的大熊貓（台稱：大貓熊）「京京」和「四海」17日在多哈正式與公眾見面，牠們居住的多哈豪爾熊貓館也於當日開館。報導稱，卡達將「京京」和「四海」以阿拉伯文分別命名為「蘇海爾」和「索拉雅」。

▲2隻大貓熊正式與卡達公眾見面。（圖／新華社）

據《新華社》報導，根據中卡兩國協議，「京京」和「四海」將在卡達居住15年。「京京」4歲，是一隻調皮的「男孩」。「四海」3歲，是一隻活潑的「美女」，牠們都出生於中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地。

今年10月19日，「京京」和「四海」乘專機抵達多哈，由專車送入多哈豪爾熊貓館，之後，2隻熊貓進行了隔離。

▲大貓熊「四海」。（圖／新華社）

當天在豪爾熊貓館，2隻熊貓都有自己專屬的生活區，空調恆溫，涼爽舒適，「京京」一直在吃新鮮的竹子，「四海」則更鐘愛爬樹。

中國駐卡達大使周劍表示，卡達高度重視中卡兩國的大熊貓合作，卡方為大熊貓修建了寬敞、明亮的熊貓館，2隻熊貓入住後也受到了精心、周到的照顧。

對於大熊貓的到來，卡達民眾表現出極大熱情。開館當日，不少民眾一家老小前來參觀，離開時，孩子們會抱着購買的熊貓玩偶。