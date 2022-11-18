　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸貓熊「四海、京京」出征卡達！世足賽前亮相　賣萌畫面曝

▲▼2隻中國大貓熊「京京」和「四海」正式與卡塔爾公眾見面。（圖／新華社）

▲大貓熊「京京」超爽躺地啃竹子。（圖／新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

在2022卡達世界盃即將開幕之際，來自中國大陸的大熊貓（台稱：大貓熊）「京京」和「四海」17日在多哈正式與公眾見面，牠們居住的多哈豪爾熊貓館也於當日開館。報導稱，卡達將「京京」和「四海」以阿拉伯文分別命名為「蘇海爾」和「索拉雅」。

▲▼2隻中國大貓熊「京京」和「四海」正式與卡塔爾公眾見面。（圖／新華社）

▲2隻大貓熊正式與卡達公眾見面。（圖／新華社）

據《新華社》報導，根據中卡兩國協議，「京京」和「四海」將在卡達居住15年。「京京」4歲，是一隻調皮的「男孩」。「四海」3歲，是一隻活潑的「美女」，牠們都出生於中國大熊貓保護研究中心臥龍神樹坪基地。

今年10月19日，「京京」和「四海」乘專機抵達多哈，由專車送入多哈豪爾熊貓館，之後，2隻熊貓進行了隔離。

▲▼2隻中國大貓熊「京京」和「四海」正式與卡塔爾公眾見面。（圖／新華社）

▲大貓熊「四海」。（圖／新華社）

當天在豪爾熊貓館，2隻熊貓都有自己專屬的生活區，空調恆溫，涼爽舒適，「京京」一直在吃新鮮的竹子，「四海」則更鐘愛爬樹。

中國駐卡達大使周劍表示，卡達高度重視中卡兩國的大熊貓合作，卡方為大熊貓修建了寬敞、明亮的熊貓館，2隻熊貓入住後也受到了精心、周到的照顧。

對於大熊貓的到來，卡達民眾表現出極大熱情。開館當日，不少民眾一家老小前來參觀，離開時，孩子們會抱着購買的熊貓玩偶。

►「100%天然水鳥羽毛絨」雙人被激殺1.6折！花899元讓冬天暖呼呼

►PP石墨烯 雙11限時5折up再贈好禮！

ET快訊
張忠謀坐在習近平對面　APEC各國代表「現場座位」曝光
男躺在棺材突然醒來！　喪禮親友全嚇瘋
買500盒砂鍋魚頭禮盒賄選　「林聰明」執行長訝異：要訂很多次
2表看懂「12種疫苗組合效力」　這樣打96.2%防死亡最強
快訊／吳佩芸私密片從這流出！　網媒社長急發聲明
跟人夫約砲！男吃到一半喊：我沒fu了　遭「壓頭硬督」崩潰
快訊／世界盃爆2.3億收買8球員放水！　控分1比0
快訊／指揮中心公布疫苗保護力報告！　最強、最差組合曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

偷情慘遭尪毒打！人妻「夥同2情夫」幹掉他　1封信揭13年暗黑內幕

習近平APEC發言：應尊重各國主權、領土完整「不干涉別國內政」

工人高空作業！老翁怒拿「雙菜刀亂砍」　驚險畫面曝光

陸貓熊「四海、京京」出征卡達！世足賽前亮相　賣萌畫面曝

大陸發放70個遊戲版號　遊戲股集體狂歡

清涼「椰樹女郎」熱舞被罵爆！改穿羽絨服現身　喊要做正能量代表

正妹女大生「入職墓園」列3大神仙待遇：爽到不缺人！內行狂點頭

網易曝被暴雪分手內幕　CEO：涉「中國市場」關鍵條款不可接受

習近平APEC會晤李顯龍　強調反對陣營對抗、脫鉤斷鏈

香港旅行團來台灣了！　港人：團費漲了一成「也想來玩」

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

媽為女兒改造二手玩具車　花兩周搖身變質感進口車

42歲男被攔「酒測前先問媽」　拖延半小時...警怒：你成年了

萌弟掌鏡幫錄爸媽跳舞　反被拍下尷尬微笑表情

國內最大大麻田市值12.6億 占地900坪！藏龍潭軍營旁

習近平不滿會談內容外洩　指責加國總理：不合適啊

偷情慘遭尪毒打！人妻「夥同2情夫」幹掉他　1封信揭13年暗黑內幕

習近平APEC發言：應尊重各國主權、領土完整「不干涉別國內政」

工人高空作業！老翁怒拿「雙菜刀亂砍」　驚險畫面曝光

陸貓熊「四海、京京」出征卡達！世足賽前亮相　賣萌畫面曝

大陸發放70個遊戲版號　遊戲股集體狂歡

清涼「椰樹女郎」熱舞被罵爆！改穿羽絨服現身　喊要做正能量代表

正妹女大生「入職墓園」列3大神仙待遇：爽到不缺人！內行狂點頭

網易曝被暴雪分手內幕　CEO：涉「中國市場」關鍵條款不可接受

習近平APEC會晤李顯龍　強調反對陣營對抗、脫鉤斷鏈

香港旅行團來台灣了！　港人：團費漲了一成「也想來玩」

瑞穗國中棒球隊喜獲新車　浪凡基金會捐贈希望共同守護夢想

韓國瑜基隆輔選…稱「中低收入戶近萬」！市府曝數據：不要胡扯

嗆柯建銘講話字正腔圓「在怕什麼」　蔡壁如：高虹安贏就是民主勝利

林佳龍競選片稱「我不一定會贏」　喊話侯友宜：請你善待新北市民

台積電赴美設廠　華航第2批包機準時送達

12歲男童不讓座「他超不爽」　抓頭撞車廂「全車看傻眼」畫面曝

獨／FTX害噴7位數「仍看好加密貨幣」　投資哥親吐：忽略最大警訊

強化安檢量能　南消六大隊辦安全講習

陳零九親密談情「創作女歌手」　還公開「告白」：為了你，可以

BA.5疫苗開打「百萬劑BA.1」失寵報銷？王必勝：國際變異株流行有變

高雄猴闖檳榔攤嗆聲！揮球棒沒人理換開山刀　西施淡定包青仔

大陸熱門新聞

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

市值曾飆600億元　這電商不到1年半剩55名員工

丈夫工作意外去世！美艷人妻2年後改嫁小叔

中日元首會晤談台灣問題

男借錢失聯　他突收還款超感動

女師病倒請假3天　被開除還要賠11萬

正妹女大生入職墓園爽缺認證！列3大神仙待遇

反送中期間遭毆　前環時記者付國豪去世

媽癱4年後奇蹟起身　她得知真相哭

1歲女嬰發燒一查癌王末期！苦熬47次放化療再復發

姐和媽冷戰挨餓　弟家中開早餐店標價營業

喝水發現怪味！他查蓄水池驚見「溺斃猴群」

網易曝被暴雪分手內幕：關鍵條款不可接受

椰樹女郎熱舞被罵！改穿羽絨服現身

更多熱門

相關新聞

吃爆！世界盃2國自備1800公斤鮮肉

吃爆！世界盃2國自備1800公斤鮮肉

2022卡達世界盃將於11月21日至12月18日舉行，阿根廷及烏拉圭國家隊分別自備2000磅、共計4000磅（約1814公斤）的鮮美肉品同行，讓選手及工作人員出國期間也能品嚐南美洲特色燒烤「阿薩多」（asado）的家鄉味。

團團癲癇發作4次「無力進食」畫面曝

團團癲癇發作4次「無力進食」畫面曝

團團昨晚突發4次癲癇　動物園11點說明

團團昨晚突發4次癲癇　動物園11點說明

團團「突發4次癲癇」！短時間多次

團團「突發4次癲癇」！短時間多次

C羅自曝差點加入曼城　他開口才回頭

C羅自曝差點加入曼城　他開口才回頭

關鍵字：

貓熊卡達世足京京四海2022世足2022卡達世足2022世足花絮

讀者迴響

熱門新聞

吳佩芸怒吉　顫抖還原私密片內容：跟男友玩樂所拍

《全明星4》黃隊成員不忍了！

型男主廚慣性劈腿　丈母娘霸氣護女：超級垃圾渣男

時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案

「夜店阿嬤」撿悠遊卡　盜刷買菸涉侵占

林志玲深夜罕見放閃！慶結婚3周年

狠父當街狂揍妻兒連打4巴掌！3壯漢制止秒孬

月經來可「無套射裡面」？她驚吐會懷孕　還有1下場

一覺醒來戶頭「多2筆美元入帳」！行員：妳中獎了

北市套房450萬　「壁紙全爛」房客見屋況嚇歪

男女樓頂活春宮90秒　戰場「35字紙板」嘲諷

荷法院：馬航MH17遭俄製導彈擊落

台首大與中州科大主動申請停招　教部：將解除全體董事職務

超商大杯拿鐵下殺28元喝只有3天

屈中恆當朋友面訓老婆！Vicky心冷提離婚

更多

最夯影音

更多
買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔

買滷味剛付完錢就騎回家！　停好發現沒拿衝回去：87喔
金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

金馬59／黃秋生奪3座男配「是時候拿影帝了」　被林青霞搭訕獲讚演技「是好兆頭」」

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

丁寧目睹「狼父摸女兒胸」懊悔10年　于子育拍《她和她的她》一度辭演謝師母

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

女供奉泰國陰牌＆古曼童　遭反噬索命求救台灣神明

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

吉娃娃想帶37kg哥出門　咬牽繩拉到「綜藝摔」XD

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

金馬59特別報導

金馬59特別報導

影迷最期待的年度盛事，一賭入圍者喜悅、演員的秘辛、典禮即時盛況，等你來一探究竟

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】毛孩瘋雙11

【寵物】毛孩瘋雙11

雙11錯過不要緊，11/16-11/30寵物用品滿額享95折，晚了一樣很好買！趕快跟上

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面