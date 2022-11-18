綠營再抨擊桃鐵地下化設800億路障　張善政：還在睜眼說瞎話！

▲針對綠營再次抨擊他不支持桃鐵地下化，還設置800億元路障，張善政指出，整個公文很清楚，還在睜眼說瞎話。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

九合一大選倒數第八天，綠營再度出示公文，指稱張善政時任行政院副院長時不但不支持桃鐵地下化，還設下800億元路障；張善政今（18）日駁斥，那份公文從頭到尾說得很清楚，但是鄭文燦斷章取義，把受文者都遮掉，還在睜眼說瞎話，這份公文是國發會發文給行政院秘書處，提醒地下化後，應該要特別小心妥善規劃財務運作。

張善政今天上午走訪桃園區力行市場掃街拜票，會後媒體提問，綠營立委黃世杰昨天出示公文，說張不但不支持桃鐵地下化，還設置800多億的路障，參選後還在討功勞？張善政表示，「那件公文從頭到尾非常清楚，這是當時國發會當時發給行政院秘書處，提醒說桃鐵地下化後，財務要妥善規劃，綠營一開始由鄭文燦端出來時就斷章取義，把受文者都遮掉，整個公文都很清楚，他還在睜眼說瞎話。」

▲國民黨桃園市長候選人張善政今（18）日在桃園區力行市場拜票，向攤商爭取支持。（圖／張善政競辦提供）

另外，臉書《我是中壢人》粉專拿他要大家少開車解決交通問作文章，張善政認為，「《我是中壢人》這個側翼粉專，大家都知道其色彩，我認為這樣斷章取義，只會讓市民看笑話，其實大家會更注意到我們的交通政策，不管是1280月票、幸福里程30K，大家更會去注意到。」

至於陳時中被挖出曾到大陸醫學學術交流，還與共產黨高層出席晚宴一事，張善政說，其實醫學、學術，兩岸、國際交流都很正常，但這件事大家不能接受的是，陳時中後來在衛福部長任內，卻忽略過去兩岸交流必要性，反而阻擋BNT疫苗，這就變成與鄭運鵬一樣，他就是中國鵬2.0版本。

▲國民黨桃園市長候選人張善政今（18）日在桃園區力行市場與支持者、市議員候選人在街頭拜票。（圖／張善政競辦提供）

網友看鄭文燦、鄭運鵬合照，神似複製北韓領導人銅像，暗諷「桃園真的好進步」？張善政笑說，很欽佩網友創意無形中點破，民主政治沒有這種傳承授受，大家應該睜亮眼睛去看政見，政黨輪替是很正常事情，不要覺得台灣與北韓一樣。

張善政強調，到了選舉最後關頭，真心呼籲選民不要被民進黨情緒勒索，看清楚候選人的差異、政見的差異，前幾天，「我覺得政見發表會已經把我們的政見講的非常清楚，網路上都說，幾位候選人表現高下立判，大家回去看那次政見發表會，心裡應該可以做出非常清楚的決定。」

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