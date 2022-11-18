1槍命中2俄兵！烏軍特種狙擊手「神準槍法曝」　子彈狂飛1.2km

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭特種部隊發布影片宣稱，槍法神準的狙擊手在距離目標約1.2公里外的地方，一槍命中2名俄羅斯士兵，在短短5分鐘拿下5人，造成俄軍3死2傷。

每日郵報報導，多名俄羅斯士兵當時進入狙擊手射擊範圍之後，準星瞄準看似遙遠斑點的目標，接著畫面突然晃動，顯示為狙擊手已開火，接著目標倒下。外傳這名狙擊手來自烏克蘭特種作戰部隊第三特殊目的軍團，已知這支部隊一直在烏克蘭東部頓內茨克地區巡邏。

▲烏克蘭軍方宣稱，狙擊手一槍命中2名俄羅斯士兵。（圖／翻攝自臉書）

烏軍稱，這是烏克蘭特種作戰部隊狙擊手對抗占領者俄羅斯的作戰畫面，「這發生在頓內茨克方向，最終結果為俄羅斯3人死亡、2人受傷，其中一槍擊中2人」。但烏軍並未提供更多細節，包括狙擊手使用的武器或彈藥。

這並非烏克蘭軍方首度發布狙擊手的神準擊殺畫面。就在本周，烏方宣稱，一名狙擊手在距離目標2710公尺外的地方，成功擊斃俄羅斯士兵；若這項消息屬實，這名神槍手將超越目前排名第二以2475公尺距離擊斃目標的世界狙殺紀錄。

目前位居世界狙殺紀錄第一的人，就是加拿大特種部隊一名狙擊手，2017年在伊拉克執行任務時，一槍擊斃3540公尺外的ISIS武裝份子，從子彈射出到擊中目標大約花費10秒鐘。排名第二的是英國狙擊手哈里森（Craig Harrison），2009年11月前往阿富汗時，成功在2475公尺外擊斃2名塔利班武裝份子。

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