快訊／日相岸田：北韓飛彈疑落入日本專屬經濟海域以內

▲ 北韓連2天射彈。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

北韓18日上午約10時14分（台灣9時14分）向東發射不明彈道飛彈，初步研判為洲際飛彈，飛行時間逾1小時。日媒報導，日本首相岸田文雄表示，目前推估這枚飛彈掉落北海道西側的日本專屬經濟海域（EEZ）以內，未獲報有船隻或航班受到影響，但對北韓發表嚴厲譴責。

根據NHK，為APEC出訪泰國的岸田受訪表示，「為了讓國民安全、安心，政府確認北韓射彈後立即著手提供資訊並確認安全狀況。北韓正以前所未有的頻率反覆挑釁，我再次強烈聲明，這絕對不能容忍。」

此前，位於日本東北部青森縣三澤市的駐日美軍三澤基地在北韓射彈後第一時間發布警報，透過臉書發文宣布，第35戰鬥機聯隊指揮官已指示所有人員立即尋找掩護，做為預防措施，並等待進一步通知，約經過25分鐘後宣布，警報已於當地10時55分（台灣9時55分）解除，目前沒有跡象表明該基地面臨直接威脅。

日本海上保安廳於11時7分（台灣10時7分）發布預測，飛彈可能在11時20分（台灣10時20分）左右掉落北海道渡島大島以西約210公里處。

根據《韓聯社》，這是北韓3日自平壤順安一帶發射疑為「火星-17型」的長程飛彈以來，時隔15日再度發射洲際飛彈，也是北韓今年以來第35次發射彈道飛彈，尹錫悅政府上任後則是第25次。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》