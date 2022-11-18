看上正妹教練「秒刷24堂課」　他半個月薪水沒了：比半套店值得

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者周亭瑋／綜合報導

一名男網友平時有在健身房運動，最近他猛然發現某位女教練很漂亮，經過一番打聽，便報名她的私人教練課，更一口氣刷了24堂，最後他也不禁笑喊，「比去半套店值得多了。」

男網友在PTT發文提到，「我平常有在萵苣運動，但都是自己練，直到最近，看到一個很正的女教練，就稍微打聽一下她的名字，然後跟健身房說，看到她上課覺得教的還不錯，所以想上她的課。」

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他表示，一堂課1488元，他一口氣刷了24堂，花費約3萬6000元，「其實只是我月薪的一半左右，但每次上課都能跟她聊1小時的天，有1小時的肢體接觸，我覺得花這1488元比去半套店值得多了。」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

不過，原po也不禁好奇求問，「因為喜歡健身教練而買她的課很蠢嗎？」對此，鄉民紛紛回應，「哪會...謝謝你的斗內」、「雖然我還是健身菜雞，但如果真有美女教練陪，我應該會心情愉快地認真練習」、「只刷24堂會不會太少？應該120堂起跳吧」、「你暈船惹」、「乾脆一點，直接問她」、「總比抖內直播主好」、「讓自己有個理由去運動也不壞啊」。

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