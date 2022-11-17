他單獨逛一圈耶誕城喊「無聊死」…網笑：那不是一個人去的地方

▲網友疑惑新北耶誕城到底有什麼好玩的。（圖／新北市觀旅局）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

新北耶誕城每年都吸引大批遊客到場，攜伴一同感受聖誕節氛圍。但有一名網友抱怨，自己日前一個人到耶誕城逛一圈，覺得「無聊死」不懂「到底有什麼好玩」？鄉民也點出關鍵：那不是一個人去的地方。

一名網友於PTT以「新北耶誕城到底有什麼好玩」為題發文，表示上星期和國中同學到大遠百聚餐，吃完後大家解散，剩原PO一個人等火車，於是他想說去看看從沒去過的耶誕城，結果逛了一圈，感想是「無聊死，到底有什麼好玩？」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此文一出也引起熱烈討論，不少人指出耶誕城適合和另一半或小孩一起去，「那是兩個人去看，留下回憶用的」、「關鍵字：剩我一個」、「浪漫氣氛」、「單身仔就不要去了，看人家都成雙成對」、「女生超愛打卡拍美照」、「那不是給一個人去的地方」、「你一定沒老婆小孩，小孩超愛的」、「有另一半陪的話哪裡都好玩，相信你沒有」。

但也有少部分網友與原PO有相同想法，「人擠人，聞汗臭味」、「真佩服板橋人 這麼塞，也可以忍」、「北部就沒什麼地方可以玩，好玩的都要錢」、「沒單身的，也覺得那邊很無聊」、「台北人平常都在逛街，很少有這種戶外活動」、「這種活動就是給你藉口約妹用的」。