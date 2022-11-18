徐里唯vs徐千晴！政治圈「雙徐大戰」誰更正？　她1優勢被讚爆

▲原PO發起「徐氏正妹」大戰。（圖／翻攝自徐里唯、徐千晴IG）

網搜小組／鄺郁庭報導

政治圈出現正妹，往往成為眾人關注的「嬌點」。就有網友在PTT發文，提到2位徐姓正妹，分別是苗栗縣長候選人徐定禎的辣模女兒徐里唯，以及高虹安競辦發言人徐千晴，「徐定禎女兒里唯與徐千晴，誰正？」話題意外引發一陣熱議，「好難決定」、「我全都要」、「都喜歡，不同類型。」

這位網友在政黑板（HatePolitics）貼文，PO出多張徐里唯和徐千晴在IG上的美照，「徐里唯，26歲，人氣模特兒，目測身高170、目測體重50」、「徐千晴，文化大學財法系畢業，復旦大學法律碩士，現任高虹安候選人發言人」，最後好奇問「大家覺得誰正？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文一出，就有人秒做出選擇，「當然是里唯」、「千晴一票」、「綜合的話第一個吧？第二個太瘦」、「一的話，光身材就打爆一堆台女」、「一號有野性魅力……讚」、「當然里唯，完全沒得比」、「里唯正爆，很上鏡頭的那種」，可以看出不少人都推爆徐里唯。

其他網友也紛紛留言，「覺得各有優點欸！走的路線不太一樣」、「都不錯，小孩子才選擇」、「不同路線」、「風格不一樣，一比較狂野，二比較清純」、「都喜歡，不同類型」、「兩個我都可以」、「徐里唯屬於歐美人比較喜歡那種」、「第二個專心走表演藝術的話，有直追連俞涵的潛力吧？」

據了解，民進黨16日推出「1126回家投票」催票片，影片女主角徐里唯今年26歲，不僅是模特兒、IG擁有10萬多粉絲追蹤，更是苗栗縣長候選人徐定禎的女兒，因陪同助選受到關注，還被民眾封是「最辣政二代」，甚至還有人開始稱徐定禎是國民岳父，「意圖使人搬到苗栗」。

今年32歲的徐千晴，從中國文化大學法律學系財經法律組畢業後，到上海復旦大學國際法學碩士班深造，之後投入演藝圈，主要在中國大陸從事電視廣告、偶像劇、電影等演藝工作。回台踏入政壇後，先後擔任國民黨新北市議員葉元之助理、民眾黨立法院黨團法案助理、民眾黨發言人，現在則是高虹安的競選辦公室發言人，清晰口條與高顏值很快就掀起熱議。