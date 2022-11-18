爆氣怒吼！還原王世堅記者會「7大金句」　鄉民喊封神了

網搜小組／鄺郁庭報導

民進黨台北市議員王世堅日前表示，身為民進黨員會傾全力支持陳時中，但因7年前大巨蛋的議會提案，欠黃珊珊一個人情，卻被誤解成「支持陳時中、票投黃珊珊」，遭前桃園市議員王浩宇質疑違反黨紀。對此，王世堅17日下午出面澄清，還氣開嗆王浩宇「回去當他的太監！」一句話引爆熱議，吸引網友翻看整段記者會影片，忍不住直呼真男人，大讚多句霸氣發言，「王世堅又……又封神了！」

王世堅受訪時澄清，媒體專訪中，自己絕對沒有說「支持陳時中、票投黃珊珊，也沒有任何人會講這樣的話，除非人格分裂，心裡有問題。」他強調，他的所有親戚朋友、支持者、組織動員宣傳都在幫陳時中拉票，而自己說欠黃珊珊一次，是因為7年前提案要對大巨蛋解約接管時，他提案對抗惡勢力財團，當時黃珊珊第一個響應連署，且一、二讀時還有聲援。

「我必須說，我欠黃珊珊一次，在那個過程中，我更深刻了解到黃珊珊的正直清廉、勇敢強韌與堅毅，這我必須肯定她，正直、勇敢、清廉、堅毅、強韌的人格特質，非常有資格來參選市長。」要不是民進黨有提名好的人選，不然當然會私下支持黃珊珊，但黨有提名人，他當然必須支持民進黨候選人。

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想起當初提案，他不禁感到憤怒，「當初我這個提案的時候，沒有連署的綠營議員哪幾位？我請你們勇敢站出來！我王世堅坐不改姓、行不改名，你隨時來找我！」接著質問這些人，「黨籍幾年？過去從黨外到民進黨的參與，你在嗎？」若是在的話，為何當初提案要對大巨蛋解約接管時不連署？

王世堅激動直呼，「你們這些人為何不連署？反而是跟我不同黨的黃珊珊來支持我，所以我當然感謝黃珊珊啊！所以這些人你跳出來，請你解釋清楚，當初你為何不敢跟我一起連署？當初你為什麼反對大巨蛋解約接管？結果大巨蛋拖了這7年多，這是全體市民的重大損失欸！」

話鋒一轉，王世堅表示，側翼網軍、電話部隊一天到晚騷擾他，希望能摧毀他團隊的心智，「我們民進黨不是這樣的，正直的民進黨不需要這些側翼網軍，側翼網軍請你滾開！因為你背後有你的老闆，不要因為你派系大就欺負人！我說實在話，選民會看清楚的！」他希望這些人夠有膽，自己具名站出來，不要發動電話部隊，「我支持陳時中參選市長，也是在幫陳時中宣傳，還要質疑我什麼呢？」

▲看完王世堅整段發言，網友直呼真男人。（圖／記者袁茵攝）

王世堅痛罵，自己的外祖父在228英勇對抗惡劣政權英勇犧牲，「我父親王明德，我外祖父張榮宗，他可以去查看看！那你還質疑我什麼？你們這傢伙沒資格，閃一邊去！側翼網軍閃一邊去！那個已經被罷免的議員『惦惦』！」

媒體追問，王浩宇發文後，下面很多網友留言說要開除王世堅？王世堅聽聞問題後再爆氣大罵，「太監啦！太監才會幹那種事！光明磊落出來！我們台灣社會是一個光明社會，不需要這些傢伙吱吱喳喳！」自己支持陳時中，但欠黃珊珊一次，因為黃珊珊正直。

王世堅認為，現在黃珊珊也被網軍攻擊，但黃珊珊一家英勇，為台灣貢獻很多，黃珊珊哥哥黃曙光從參謀總長退役後，現在主持國艦國造，「攻擊她（黃珊珊）什麼呢？她一家那麼英勇，要說她不『抗中保台』嗎？這些傢伙夠了！」

王世堅怒吼，應該把台灣的餅越做越大，不是越搞越小，「小圈圈就他們幾個人『抗中保台』嗎？『抗中保台』是你這些側翼網軍的特權嗎？只有你會『抗中保台』嗎？所以既然他（王浩宇）被罷免了，請他閉嘴，回去當他的太監！」

被問到網軍側翼到電話到家裡，是否騷擾到家人？王世堅坦言，家人的情緒心思都受到影響，且還希望他選完這次之後不要再選，「我……對啦，我會自己做一個打算……」他認為，網軍側翼騷擾是其次，但現在還去修理黃珊珊、用議題困擾陳時中，這很莫名其妙，「陳時中每一次的掃街，除非我沒收到訊息，但只要我有收到，每次都一定會趕到現場。」包括陳時中掃完街後，團隊還留下來繼續幫忙發文宣，「我真不懂要質疑我什麼？我虧欠黃珊珊一次。」

被問到一直說「虧欠黃珊珊」，會不會用這次選舉還回來？王世堅笑稱，靈魂不受黨紀管，法律跟黨紀是約束行為，但台灣是民主自由的社會，鼓勵大家多元思考，思想是自由的，「靈魂不受法律管，靈魂當然不受黨紀管。」