時力吳佩芸參選「私密影片」遭散布！痛哭報案：心情跌落谷底

▲時代力量台中市議員候選人吳佩芸。（圖／翻攝吳佩芸FB、IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

時代力量台中市議員候選人吳佩芸17日晚間發文表示，她17日上午接到鄉親通知，她過去的私密影片被PO網轉傳，讓她難過痛哭並報警提告，「我沒有做錯任何事，我會挺直腰桿，帶著南屯鄉親的期待走完這最後一哩路。」

吳佩芸17日晚間表示，她上午接到鄉親的私訊詢問「為何妳在網路上張貼妳的個人私密影像」，擔心這舉動會傷害到她的選情。然而，她並沒有張貼，找到該文後發現是有人冒用她的名義，在未經許可的情況下，PO出她多年前的個人私密影片，「看到的當下，我的心情瞬間跌落谷底，躲起來哭了一場，也對於人性頓時感到懷疑。」

▲▼吳佩芸對散布私密影片的人提告。（圖／翻攝吳佩芸FB、IG）



吳佩芸說，4年來努力改變台中，扭轉長久以來傳統藍綠、金權勢力把持的政治生態，卻可能觸犯既得利益者的逆鱗。她想詢問惡意散布、冒名張貼這些影像的人，「為何要因為一場選舉，作出如此傷害？選風敗壞至此，是市民希望看見的嗎？難道只因為政治立場不同，就要被惡意散布個人隱私、私密影像嗎？」

吳佩芸表示，未經許可散布他人私密影像的行為，完全沒有容忍的空間。因此，她17日到南屯派出所報案並完成筆錄，警方也已找到相關嫌疑人，除了感謝基層員警的辛勞之外，也對散布者喊話「不會就此被擊倒。我沒有做錯任何事，我會挺直腰桿，帶著南屯鄉親的期待走完這最後一哩路。」

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