「叻」沙不唸ㄌㄜˋ？他糾正國小童反被打臉：長這麼大還沒聽過

▲星馬道地小吃叻沙。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

叻沙是星馬道地小吃，濃郁的湯頭，咖哩與椰奶的味道調配，也深受台灣民眾喜愛。一名網友近日帶著還就讀國小的姪子去買晚餐，對方說想吃「力沙」鍋，讓他聽了一頭霧水，不知道何為「力沙」，直到看到姪子所指的「叻沙」鍋才恍然大悟，本打算機會教育「應該是要念 『樂ㄌㄜˋ沙』喔」，不料卻遭打臉，反被姪子上了一堂國文課。

一名網友在Dcard發文表示，他近日帶著還在就讀國小的姪子到小七買晚餐，並詢問對方想吃什麼，不料姪子卻回答想吃「力沙」鍋，陌生的名稱讓他一時不知該如何反應，之後才發現原來姪子是指「叻沙」鍋，於是他也藉此機會教育，向姪子解釋，「這是一種東南亞的調味料應該是要唸『樂ㄌㄜˋ沙』喔。」

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▲一名網友本打算機會教育就讀國小的姪子，結果卻反被教育。（圖／翻攝自Dcard）

不料，原PO才剛解釋完，姪子就馬上反駁，「學校老師有說『叻』這個字的發音就是力」。原PO聽了後相當訝異，「長了這麼大還真的沒聽過這個字有力的發音」，回家實際上網查了教育部的字典，才發現「叻」的讀音果真為「ㄌㄧˋ」，讓他驚呼「居然還真的是念力！而且完全沒有樂的發音，被國小的姪子上了一堂國文課，真的是完全沒想到。」

▲教育部異體字字典顯示，叻的讀音為「ㄌㄧˋ」。（圖／教育部網站）

貼文曝光後，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「所以為什麼我也覺得是ㄌㄜˋ沙，到底是誰教錯我們的」、「還是唸英文吧，Laksa」、「教育部會一直修改國字發音啊，很多唸法都跟以前學的不一樣了」、「Q了，我以為是ㄌㄚˋㄙㄚˇ欸」、「完蛋了本來就唸ㄌㄧˋ的我，顯得格格不入」。

不過，也有網友表示「叻有兩個讀音呦，ㄌㄧˋ跟ㄌㄜˋ我都唸ㄌㄜˋ沙鍋」、「你可以去糾正你姪子了，我們念『樂』的讀音，因為是音譯自馬來文的Laksa喔。在馬新說『麗』沙沒有人知道是什麼」。實際查詢教育部異體字字典，「叻」的讀音確實為「ㄌㄧˋ」，但國際電腦漢字及異體字知識庫則顯示，「叻」的讀音「ㄌㄜˋ」、「ㄌㄧˋ」都通用。

▼國際電腦漢字及異體字知識庫則顯示叻有2種讀音。（圖／翻攝自國際電腦漢字及異體字知識庫網站）

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