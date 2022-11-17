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時力爆北市府要休假消防員參加黃珊珊造勢　黃競辦：子虛烏有

▲▼黃珊珊參訪松山慈祐宮 。（圖／記者李毓康攝）

▲無黨籍台北市長候選人黃珊珊。（圖／記者李毓康攝）

記者杜冠霖／台北報導

無黨籍台北市長候選人黃珊珊，近日號召民眾20日晚間7點到9點，參與她選前黃金周的造勢活動。但時代力量市議員候選人林佳瑋17日爆料，自己收到北市基層消防員陳情，中隊要基層消防員動員出席黃珊珊的造勢場合，有違反《公務人員行政中立法》之嫌，而黃珊珊競選總部發言人李昀臻則回應，沒有動員任何現職消防員，無法回應這樣子虛烏有的指控。

▼林佳瑋爆料北市府動員休假消防員參加黃珊珊造勢。（圖／翻攝林佳瑋臉書）

▲▼林佳瑋爆料北市府動員休假消防員參加黃珊珊造勢。（圖／翻攝林佳瑋臉書）

林佳瑋表示，自己收到台北市基層消防員陳情，表示接到中隊要基層消防員動員出席黃珊珊的造勢場合，「我是消防員權益促進會的顧問，向我陳情反映的人，也是我認識的基層消防員。」

林佳瑋說明，經過查證，動員的時間地點，的確跟黃珊珊昨天下午在臉書公開發布的造勢晚會時間地點，「本周日11月20日晚間7點到9點」，在「台北市信義區基隆路一段52號」，完全吻合。

林佳瑋指出，除了吹哨者的身分的確是我認識的基層消防員外，包括訊息中的「中隊通知」、「公差（選舉加油）」等用語，也的確符合消防體系的用語，「我要在此非常嚴正的質疑台北市政府，是不是有動員基層消防員出席黃珊珊的造勢晚會？除了消防以外是否還有其他局處？」

林佳瑋質疑，這種由上而下要求各單位派人參加黃珊珊造勢晚會的動員，難道沒有違反《公務人員行政中立法》第6條：「公務人員不得利用職務上之權力、機會或方法，使他人加入或不加入政黨或其他政治團體；亦不得要求他人參加或不參加政黨或其他政治團體有關之選舉活動」的問題嗎？

林佳瑋表示，對於基層消防同仁陳情檢舉的這個問題，他認為台北市政府有義務跟全體市民和國人說明清楚。此外，他也會直接向主責機關檢舉本案違反公務人員行政中立法，希望能透過這樣的行動，確保並維持公務人員行政中立的基本原則。

林佳瑋指出，如果桃園或其他地方的基層公務人員，有遇到這樣被動員出席選舉造勢場合的問題，「也非常歡迎來跟我反映，身為消防員工作權益促進會顧問的我，都很樂意協助處理。」

對於相關爭議，立委邱顯智痛批，助理費不是黨費，公務員更不是黨員。公私不辨、黨政不分的年代，早該過去了。請柯文哲、台灣民眾黨尊重法律和制度，適可而止。

對於動員指控，黃珊珊競選總部發言人李昀臻則表示，我們沒有動員任何現職消防員，不知道這個消息從何而來，單憑一張截圖，無法回應這樣子虛烏有的指控。

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