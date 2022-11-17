選戰倒數計時　馬英九陪同謝國樑掃街拜票...民眾嗨翻喊凍蒜

▲▼選戰進入倒數計時，馬英九陪同謝國樑掃街拜票。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

隨著選戰進入倒數計時，國民黨基隆市長候選人謝國樑，今（17日）與前總統馬英九合體，一同站上宣傳車在基隆遊街拜票。馬英九受訪時表示，自己認識國樑22年了，他是一位做人誠懇、做事認真的人，基隆需要這樣的人來擔任市長。

謝國樑表示，最近的行程非常充實，像是今天早上才結束掃街，下午又有馬前總統陪同掃街，結束後趕去政見發表會，再緊接著趕去今天最重要的，團結勝利大會，包含前總統馬英九、新北市長侯友宜、前高雄市長韓國瑜等重量級嘉賓都會到場力挺。

謝國樑接著說，非常感謝馬前總統來支持，這不會是他選前最後一次前來，馬總統在過去，無論是推動軍港西遷、台鐵捷運化等多項建設，都對基隆有非常卓越的貢獻，相信馬總統的到來，會幫助提升自己的人氣跟選舉的態勢。

最後，謝國樑表示，選舉最後的階段，自己會持續這樣充實、正面的選戰策略，直到勝選，並跟自己的對手持續合作，畢竟對手是基隆唯一一席立法委員，兩人未來必須攜手合作，來打造基隆更良好的建設與環境。

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