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友善再連線龜山掃街　張善政侯友宜：捷運銜接桃園打造共同生活圈

▲國民黨桃園市長候選人張善政、新北市長候選人侯友宜今（17）日在龜山區拜票，受訪時強調，未來當選後能打造更便利共同生活圈。（圖／張善政競辦提供）

▲國民黨桃園市長候選人張善政、新北市長候選人侯友宜今（17）日在龜山區拜票，兩人強調，未來當選後能打造更便利共同生活圈。（圖／張善政競辦提供）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長候選人張善政、新北市長侯友宜今（17）日再度合體在龜山傳統市場掃街拜票，侯友宜指出，龜山與林口屬於共同的台地生活，兩地就是一個共同生活圈，未來希望能與張善政帶領的市府同仁共同合作；張善政也期許，未來當選後將秉持互相合作精神，打造更便利的共同生活圈，讓新北、桃園就像一家人。

新北市長侯友宜今天一早再度跨區到桃園市龜山區陪同張善政在傳統市場拜票，同行還有市議員候選人林明義、孫韻璇。張善政、侯友宜還到仁德宮參香祭拜，隨後徒步市區向鄉親市民拜票，攤商與支持者難掩興奮之情，不時獻上青蒜、粽子等祝福二人高票當選，張善政則希望鄉親於1126挺善良。

▲國民黨桃園市長候選人張善政、新北市長候選人侯友宜今（17）日在龜山區拜票，熱心攤商與支持者送上粽子代表「高中」。（圖／張善政競辦提供）

▲國民黨桃園市長候選人張善政、新北市長候選人侯友宜今（17）日在龜山區拜票，熱心攤商與支持者送上粽子代表「高中」。（圖／張善政競辦提供）

針對侯友宜多次到桃園幫張善政拉抬聲勢，張善政表達感謝之意，新北與桃園本來就是共同生活圈，感謝侯市長多次到桃園幫忙助選，未來當選後會秉持互相合作精神，打造桃園與新北共同生活圈更便利，讓兩市市民能感覺彼此是一家人。張善政也透露，11月19日選前黃金周造勢，侯友宜市長將再次站台助陣，屆時桃園北區各市議員候選人都會到場，展現國民黨高度團結。

侯友宜也談到，兩座城市共同生活圈構想，龜山與林口屬於一個共同台地生活，兩地就是一個共同生活圈，未來希望能與張善政帶領的市府同仁共同合作，讓規劃中的三鶯線能順利擴大銜接桃園八德，新莊、迴龍地區的新蘆線、萬大線也能銜接桃園捷運棕線。

▲國民黨桃園市長候選人張善政、新北市長候選人侯友宜今天合體在龜山區拜票，彼此相互打氣加油。（圖／張善政競辦提供）

▲國民黨桃園市長候選人張善政、新北市長候選人侯友宜今天合體在龜山區拜票，彼此相互打氣加油。（圖／張善政競辦提供）

侯友宜強調，四十多年前曾在桃園龜山警大受訓，對於龜山地區非常熟悉，更重要的是他曾在桃園服務過，擁有很多好朋友，未來一定會帶著對這塊土地的愛，讓桃園、新北共同發展，讓這個千萬人大都會能共好，彼此齊力把事情做到好。

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