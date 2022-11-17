桃園議員候選人激情演講　突扒開外衣！秒變「神力女超人」

▲桃園市議員候選人演講時，驚喜變裝「神力女超人」。（圖／翻攝自曾姸潔（大姸博士）Facebook，下同）

記者張寧倢／編譯

2022年九合一大選將於11月26日投票，各個地方候選人紛紛加緊競選腳步。桃園市議員候選人曾姸潔透露自己投入競選以來，已經瘦了十多公斤。她12日晚間在競選總部成立大會演講到一半時，拉開黑色風衣，驚喜變裝「神力女超人」，宣告要站出來為人民發聲。

桃園平鎮區市議員民眾黨籍候選人曾姸潔12日晚間在平鎮褒忠祠義民廟舉辦競選總部成立大會，民眾黨桃園市長候選人賴香伶也到場助陣。曾姸潔在臉書粉專PO出當晚她的15分鐘演講影片，內容提及平鎮重大建設、社會住宅不足，以及公共設施與道路安全疑慮等內容。

▲民眾黨桃園市議員候選人曾姸潔以「神力女超人」之姿，誓言為人民發聲。

不過，講到後段，曾姸潔突然拉開黑色風衣，露出裡頭的「神力女超人」服裝，最後還帶上黑色頭帶改變造型，驚喜變身讓台下支持者也情緒高張。曾姸潔在臉書發文表示，隨著選戰進入倒數階段，她也瘦了十多公斤，「我們沒有選戰幕僚都是一步一步自己嘗試」，希望能「以柔克剛平息藍綠惡鬥」。

▲民眾黨桃園市長候選人賴香伶也同台造勢。

部分選民留言回應，「神力女超人，加油」、「要減肥跟你們跑行程感覺會成功」、「大姸女超人」、「支持認真為桃園平鎮發聲的大妍博士」。

桃園市議員本屆平鎮區選戰激烈，12名候選人爭取6席，包含婦女保障名額1席。其中，國民黨候選人有4位，民進黨候選人3位，無黨籍候選人2位，民眾黨、時代力量、綠黨各1人。

在現任4位議員中，以國民黨的黃敬平及舒翠玲、民進黨的楊家俍及劉仁照形成藍綠55波局面，而本屆出現多黨候選人積極競選，未來是否能在議會看見更多新面孔，也是各界關注焦點。

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