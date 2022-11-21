選戰倒數！每票1000元賄選　彰化某鄉代候選人樁腳遭聲押

▲為竹塘某鄉代買票樁腳遭聲押。（圖／彰化地檢署提供）

記者唐詠絮／彰化報導

距離選舉倒數5天，彰化地檢署昨（20日）在竹塘鄉查獲某鄉民代表候選人杜姓樁腳，以每票1000元賄選，經通知相關選民到案說明，檢察官訊問後，認杜姓樁腳涉犯違反公職人員選舉罷免法嫌疑重大，且有串證之虞，依法拘提後向法院聲請羈押禁見。

彰化地檢署表示，本署檢察官劉智偉20 日指揮彰化縣警察局芳苑分局、彰化縣調查站、彰化縣警察局刑事警察大隊偵二隊、刑事警察局偵查第六大隊第三隊、法務部調查局航業調查處組成專案小組實施搜索後，查獲彰化縣竹塘鄉某鄉民代表候選人杜姓樁腳涉嫌以現金賄選，當場查扣現金4000元。

彰化地檢於上周一連3天查獲選舉下注賭盤及彰化市某位林姓議員現金買票、北斗鎮遷入幽靈人口，並指揮警調發動偵查涉嫌買票賄選近30案，展現查賄決心，為維護選舉公平，排除任何不法手段介入選舉，檢察官即日起將進駐轄區各分局，凡有任何影響選舉公平之不法情資，檢察官將立即接手，就案件情資進行分析、研判，並採取適當之偵查作為，以強力護持選舉公平。

檢察長洪家原呼籲各競選陣營，以公平合法之方式從事競選活動，任何企圖挑戰選舉公平之不法手段，定當全力偵辦。同時呼籲民眾，檢舉賄選領獎金，有任何賄選情資，可撥打0800-024-099轉4檢舉賄選專線電話，或掃描本署「查賄反賄一碼通」QR Code，踴躍提供賄選情資，共同維護選舉公平。