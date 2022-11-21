韓國瑜喊「去接行政院長」！　陳其邁酸回：講的和4年前差不多

▲陳其邁推出新的競選廣告「充滿科技感」 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

國民黨高雄市長候選人柯志恩20日下午舉行大型造勢活動，前市長韓國瑜也同台造勢，為選前最後黃金周衝刺。韓國瑜在柯志恩大進場後台上致詞，現場更邀請支持者大聲喊：「陳其邁去接行政院長」。對此陳其邁回應：「韓市長愛說笑啦」！

高雄市長陳其邁在21日上午被媒體問到韓國瑜要他去接行政院長，陳其邁回應：「我想韓市長愛說笑啦，其實在昨天他的講話裡面也看到說，他其實在談的內容其實跟四年前差不多，也沒有太大的差別。我是希望這樣啦，因為韓市長是我們過去高雄的市長，真的也希望說他有空多回來走走，真的是能夠多利用一點時間就可以了解高雄在這兩年的變化，包括捷運各項施政的推動都已經加速地在前進，那也變美變漂亮」。

▲前高雄市長韓國瑜替柯志恩造勢大會站台。（圖／記者許展溢攝）

陳其邁話鋒一轉談到選舉，他強調選舉的部分：「我是覺得說，我們應該在這四年來高雄政治的變化，我們也經過四次的投票，其實市民的感受是非常深刻啦，所以我想在未來的四年應該我們是要告別過去的這種對立，告別過去的紛擾，能夠往前大步邁前，那讓高雄能夠在整個國際競爭的腳步裡面，高雄能夠快速地前進」。

而藍營對手柯志恩21日上午也被問到同樣問題，柯志恩說：「我覺得這就是韓式的幽默吧! 他當然希望陳市長能夠高升阿，這是韓式的幽默。而且如果他覺得市長由柯志恩來做，行政院長由陳其邁來做，大家共組高雄隊，能夠中央地方來配合，可以讓高雄發展得更好，這是韓式的幽默」。