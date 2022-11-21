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社會 社會焦點 保障人權

救護車跟在後面...國道休旅車右切撞租賃車！裝沒事跑了

記者蔡文淵／苗栗報導

國道1號高速公路苗栗頭屋路段18日晚間發生擦撞意外，一輛行駛內側車道的休旅車為讓道後方救護車，變換車道時擦撞中線車道的另一部自小客車，所幸只有車輛損傷，人員沒有受傷，不過，肇事車輛卻肇事逃逸，警方正循線查緝中。

▲▼自小客車在高速公路變換車道擦撞他車肇事逃逸，引起網友熱議。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲自小客車在高速公路變換車道擦撞他車肇事逃逸，引起網友熱議。（圖／記者蔡文淵翻攝）

18日晚間9時36分許，國道1號高速公路南向122公里苗栗頭屋路段，一部休旅車行駛在內線車道，後方跟上一部救護車，救護車跟車10秒後這部自小客車才打方向燈準備變換至中線車道，過程中可能沒注意中線車道同時還有另一部自小客車，而直接擦撞這部自小客車，所幸沒有發生嚴重事故，不過，這部變換車道擦撞他車的休旅車卻肇事逃逸。

後方車輛的行車紀錄器拍下過程，引起網友熱烈討論，有網友表示「怎麼能這麼D能， 在後面那麼久了才有反應，反應慢就算了，打燈直接切，真的沒救了」，「這樣也可以撞？ 百思不得其解 恍神吧」，「不看後照鏡就算了 連換車道也不看」，也有網友說會不會「隔音太好聽不見，隔熱紙太黑看不見」，更有人表示，「依照拍攝者的行車紀錄器看，內線車道的車主速度可能不到100。而在他前面汽車早就拉開與他的距離。」

轄區國道二大隊警方表示，被撞車輛是一部租賃車，當時車上有2人，除了車損，人員並沒有受傷，警方獲報到達時肇事車輛已經離開現場，警方將調閱ETC影像，循線找出這部肇事逃逸的自小客車。

▲▼自小客車在高速公路變換車道擦撞他車肇事逃逸，引起網友熱議。（圖／記者蔡文淵翻攝）

▲自小客車在高速公路變換車道擦撞他車肇事逃逸，引起網友熱議。（圖／記者蔡文淵翻攝）

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