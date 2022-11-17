快訊／本土+20078、增77死！40多歲男外出倒地猝死「送醫才知確診」

▲指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增20078例本土個案，另增49例境外移入、確診個案中新增77例死亡。死亡個案當中最年輕2人僅40多歲，其中有一名是有心臟病史男性，曾接種兩劑疫苗，11/11外出途中突然倒地失去意識，緊急送醫確診新冠，經急救無效過世，死因為心臟病合併心因性休克及新冠病毒感染。

今日新增20078例本土病例，和上周同日相較下降9.9%，病例縣市分布以新北市3316例最多，接著依序是高雄2670、台中2545、桃園2115、台南1949、台北1837。今日另新增通報137例新冠中重症個案，當中78例中症，59例重症。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲11/17新增病例。（圖／指揮中心提供）



今日新增死亡個案年齡分布為40多歲到90多歲，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說，最年輕個案有2名40多歲，都是男性。其中一人有心臟病史，接種兩劑疫苗，11月11日外出途中突然倒地失去意識，緊急送醫，到院時檢查有無脈搏心室顫動，PCR陽性確診；經高級心肺復甦術仍急救無效過世，死因為心臟病合併心因性休克及新冠病毒感染。

另一人有中風等多重慢性病史，長期臥床，沒有接種疫苗，10月24日剛因為中風、心肌梗塞出院返家，10月27日發燒呼吸困難送急診，檢查有肺炎，新冠PCR陽性確診，當日住院給予瑞德西韋、氧氣面罩等治療，後因為家屬意願採安寧照護，10月30日過世，死因為新冠病毒感染合併呼吸衰竭。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。

▲11/17確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）



►手刀搶購150抽衛生紙！一次買6串超優惠「1包只要11元」！

►大罐抗菌洗衣精！添加茶樹油有效洗去塵蟎，4罐只要$399！