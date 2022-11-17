醫批台灣「新冠死亡率超高」　莊人祥提數據：超額死亡OECD第4低

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣經過幾波本土疫情爆發，不少人不幸喪命，前衛生署疾管局中區傳染病防治醫療網指揮官王任賢直指「台灣新冠死亡率超高，陳時中設醫療障礙害人。」對此，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，和38個先進國家比較，致死率第6低，超額死亡數第4低。

王任賢認為，「就醫障礙」是台灣新冠肺炎期間最大的問題，台灣的醫療品質很好，可是新冠肺炎死亡率卻超高，其中也有很多非新冠肺炎死亡。他指出，依照國際間Omicron死亡率約萬分之3推算，單日最多死亡人數應該是10多位，可是台灣死亡率卻是千分之5。他也批前衛福部部長陳時中跑去選舉，是相當不負責任。

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對此，莊人祥提出數據說明，把台灣和38個先進國家比較，以重點國家來看，每百萬人口染疫死亡數中，台灣是第4低，比韓國、澳洲和冰島等其他國家低，台灣新冠染疫致死率也是40個國家裡排行第6低。

而在非新冠肺炎死亡部分，莊人祥說，所謂的就醫障礙，最客觀的數字就是看超額死亡，把疫情前，每年或是每月平均死亡人數，和疫情間逐月實際死亡人數去計算，就可以算出超額死亡數。

莊人祥直言，有些國家新冠肺炎死亡認定比較嚴格，所以新冠肺炎死亡數會比較低，但是超額死亡數會高很多，台灣的新冠肺炎死亡數和超額死亡數相近，只差8百多例，所以不同國家針對新冠肺炎死亡定義不同，另外可能真的有就醫障礙，導致很多是非新冠肺炎死亡。他坦言，台灣可能也會有類似個案，但和其他國家相比，台灣是非常低，每十萬人口超額死亡數目前也是第4低。

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