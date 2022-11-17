中重症+137！9歲男童染疫近一個月再爆5症狀　住院休克加護搶救

▲指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（17）日公布國內新增137例新冠中重症通報，當中又有一起兒童重症，是一名9歲男童確診兒童多系統發炎症候群（MIS-C）。個案在染疫後快要一個月的時候出現發燒等5症狀，診所就醫沒改善，9天後到急診住院，因為持續發燒，出現結膜炎、血壓偏低、休克現象懷疑MIS-C，一度轉入加護病房，所幸目前病況已經好轉。

中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增20078例本土個案，另增49例境外移入、確診個案中新增77例死亡。今日另新增通報137例新冠中重症個案，當中78例中症，59例重症。

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重症個案當中又通報一起兒童。指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞說明，個案是9歲男童，無慢性病史，沒打疫苗，10/10確診新冠，11/1起陸續有發燒、咳嗽、腹痛、噁心、嘔吐等症狀，曾到診所就醫，病況沒改善，11/9到急診住院，因為持續發燒，出現結膜炎、血壓偏低、休克現象，懷疑MIS-C，11/11轉入加護病房，給予免疫球蛋白，11/14因為病況改善，轉出加護病房，目前仍在一般病房治療中。

根據指揮中心統計，國內12歲以下兒童重症累計共264例，37例死亡；分別為33例腦炎、26例肺炎、4例敗血症、11例哮吼、174例MIS-C、2例心肌炎、5例其他（共病、新生兒感染等）及9例家中死亡。

▲11/17本土特殊中重症與確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

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