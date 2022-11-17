辦理照服員職訓專班榮獲優等　台南勞工局培育上千照服人才投入長照產業

▲台南市勞工局辦理2022年度「照顧服務員職業訓練專班」業務，榮獲勞動部勞動力發展署優等肯定，為因應長期照顧產業人力需求培訓1043人，訓後就業率達87％。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市勞工局辦理2022年度「照顧服務員職業訓練專班」業務，榮獲勞動部勞動力發展署優等肯定，為因應長期照顧產業人力需求，20220年與轄內醫療護理機構、各大工會、大專院校等訓練單位合作，共計辦理33班照顧服務員職業訓練專班，其中職前29班、在職4班，培訓1043人，訓後就業率達87％。

勞工局長王鑫基表示，台南市目前老年人口達30萬，已邁入高齡社會，黃偉哲市長為落實長者於社區在地老化，打造友善居住的「希望家園」，讓台南「區區有日照」，加上推動長照2.0政策，長照產業的發展與相關人力需求也不斷增加，培養照顧服務專才，協助長者、失能者或身心障礙者生活起居日趨重要；王鑫基說，勞工局與轄內各大工會、醫療護理機構、大專院校等訓練單位合作辦理照顧服務員職業訓練，培育本市照顧服務人才，自106年開辦迄今已有180班次、培育5,736名照顧服務員，透過CPR急救、居家用藥安全、急症處理、清潔、翻身拍背、正確餵食等課程，讓學員具備扎實的照顧服務知識與職能，更採取訓用合一策略，結合用人單位辦理就業媒合、協助就業。

職訓就服中心梁偉玲主任表示，照顧服務員專班於2017年開辦至今，每年辦理超過30班照顧服務員職業訓練，學員經成績考核及格取得照顧服務員結業證明書後，即可從事居家式、社區式或者機構住宿式等的照顧服務工作，目前培育結訓後就業率超過8成，協助許多失業者重返職場外，還可以報考「照顧服務員單一級技術士技能證照」國家級的技能檢定，是值得投入及轉換跑道的行業，對參加照顧服務訓練有興趣者可洽詢(06)2991111轉分機1810或6816。