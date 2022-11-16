點2270元吃完就走！台南牛肉麵老闆PO監視器找人...客人出現了

▲台南牛肉麵有10人吃2270元，沒付錢就離開，老闆PO監視器畫面尋人 。（圖／翻攝洁茂牛肉麵館北門總店）

記者林悅、黃資真／台南報導

台南北區北門路二段一間牛肉麵店日前發生3桌10人疑似吃霸王餐，無人付錢全跑光，店家事後才發覺少收2270元，趕緊在臉書PO文尋人。店家今（16）日上午11時回應，客人已致電表示當時忘了付錢，稍晚會前往付款。

該牛肉麵店家在臉書社團「台南大小事」發文表示，13日周日中午12時許，有10名客人到店內用餐，坐在店內的5、7、8號桌，共點了9碗麵、1碗丼飯，共計消費2270元，然而這10人卻在用餐後，沒有付錢全部一起離開，店家也因為中午時段繁忙而沒注意。

對此，老闆表示，雖然有監視器畫面為證，當下沒報警是怕耽誤到出餐的速度，現在發文是希望客人看到可以回來店內付款，若仍找不到人就當做善事了，「想說有些客人真的會忘記有無付款」。

台南市警五分局指出，實踐派出所得知此事後，15日立即拜訪店家瞭解案情，老闆表示應非吃霸王餐，不願報案，五分局仍派員調閱監視器進一步了解案情，但因老闆目前尚未報案提告，所以警方暫無進一步動作，一旦店家提告，警方即會馬上受理依法究辦。