黃偉哲推動台南溪北建設 落實區域平衡目標

▲為強化溪北地區建設，台南市政府積極推動地方建設，讓溪北地區長照資源更加完善，落實區域平衡目標。（記者林云攝）

記者林悅／台南報導

為強化溪北地區建設，台南市政府除了積極爭取中央預算打造社區活動中心，「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心」也在今年9月正式動土開工，將成為南台灣唯一國家級圖書館；由新營醫院北門分院轉型而成的北門綜合長照機構，也在10月啟用，讓溪北地區長照資源更加完善，落實區域平衡目標。

溪北鄉親期待已久的「國家圖書館南部分館暨國家聯合典藏中心」新建工程，在2022年9月動土，預定2025年12月竣工，是南台灣唯一國家級圖書館，也是圖書資源與文化記憶的國家級資料庫，可望有效帶動南部地區學術研究風氣。多元的閱讀服務及展演空間，也將滿足各年齡層閱讀需求，成為南部民眾享受閱讀好時光的最佳去處。

家住新營區的陳小姐，大學畢業後，都在市區工作，為就近照顧父母，今年回到新營工作。她最為期待的是國圖南館開幕，期望未來可以帶小朋友一起認識台灣本土豐富兒童文學館藏，培養閱讀習慣，假日還可以帶著家人到圖書館看展覽，或是到戶外庭園散步、運動。

社會局向衛生福利部爭取前瞻計畫1.5億經費整建新營醫院北門分院轉型成為綜合長照機構。歷時2年打造，成為別具風貌的特色建物，1樓將作日照中心、居家服務、居家醫療資源中心、輔具展示中心及中央廚房；2樓為失智日照中心、團體家屋；3、4樓做住宿式長照機構。日前已由台灣元氣村長照社團法人進駐籌備，預計今年底前正式營運，讓大北門長照服務資源更完善。

此外，市府針對溪北地區老舊公有建物，辦理耐震補強整建工作，2019年至2022年向衛福部申請2386萬餘元，辦理社區活動中心及老人文康活動中心耐震補強工程，共完成補強6處，提升建物耐震能力，維護民眾安全。2023年也將陸續有活動中心動土及落成啟用，提供更多優質的社區活動場所。

縮短數位城鄉差距也是南市府的施政重點，目前已在大內、龍崎、將軍、麻豆、左鎮、六甲、新化、西港、東山與學甲等區設置數位機會中心，今年再爭取在月津國小新設鹽水區據點，總共11所中心，結合學校數位資源及行政支持輔導機制，加上偏鄉社區經營團隊共同努力，協助中高齡、原住民族、新住民、婦女等族群，將資訊工具應用於學習、社群、影音娛樂、金融、購物等，提升生活品質。