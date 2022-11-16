關愛生命　台南水雉生態教育園區加裝護籬　

圖：台北市西區女獅子會與特生中心及水雉生態園區合作，共同於水雉生態教育園區道路旁架設簡易路殺防護導引圍籬，讓在園區居住小動物們不會魂斷馬路。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南水雉園區旁的路段已是「路殺」熱點路段，據路殺社資料顯示，此路段受路殺威脅的有保育類水雉、彩鷸與草花蛇，且逐年增加，台北市西區女獅子會與特生中心及水雉生態園區合作，共同於水雉生態教育園區道路旁架設簡易路殺防護導引圍籬，希望讓在園區居住小動物們，不會再因急駛而過的車輛而魂斷馬路。

台南水雉生態教育園區成立迄今已22年，不僅是水雉保育非常重要的棲息地，同時因水域環境友善管理得當，也成為很多水生生物居住的良好棲地和重要避難所，例如台北赤蛙、斑龜、草花蛇和鉛色水蛇等。但緊鄰園區的道路，周邊沒有住家，因此路過的車輛，速度上總是難以控制，導致有很多野生動物例如斑龜、蜥蜴、青蛙甚至鳥，常常因著疾駛而過的車輛而魂斷馬路上（路殺）。

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行政院農業委員會特有生物研究保育中心，於11年前開始推動路殺社公民科學計畫，隨著民眾參與各式公民科學調查的提升，路殺社目前已累積超過6500位資料貢獻者和23萬筆以上的動物路死時空資料。根據路殺社資料顯示，水雉園區旁的路段現已是值得大家關注的路殺熱點路段。路殺社資料顯示，此路段受路殺威脅的第一名是斑龜，前10名中保育類物種就佔了3種，有水雉、彩鷸與草花蛇，且逐年增加。

台北市西區女獅子會一直來致力於落實各項社會服務，近年本著永續地球的精神，希望擴大獅子會的服務對象，在國內的生態保育上也盡一份心力，因此與特生中心及水雉生態園區合作，共同於水雉生態教育園區的道路旁架設簡易路殺防護導引圍籬，希望讓這些在園區居住的小動物們，不會再因急駛而過的車輛而魂斷馬路上，同時獅子會還致贈1把Swarovski的望遠鏡及2把腳架，協助水雉園區解說活動的推動，讓參觀者更能體會大自然與野生動物的美麗，將保護野生動物、尊重生命的精神擴及更多人。

這次的合作只是一個開始，未來台北市西區女獅子會將以水雉園區路殺防護圍籬建置為範本，和特生中心持續合作，將獅子會的服務精神應用在全臺其他有需要的地方，當然更希望透過這次的活動拋磚引玉，讓更多人、團體或企業家關注到生態保育議題，並出錢出力愛護臺灣、建構宜居的永續家園。