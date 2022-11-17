台南男「10分鐘拆47面選舉旗」！不分藍綠看到就拔　風向超意外

▲台南吳姓男子逕自將多名候選人競選旗幟拆下，並丟置人行道上。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者邱晟軒／綜合報導

台南市安南區16日傳出有多位候選人競選旗幟遭人拆下隨意丟棄事件，警方調查後發現，吳姓男子因為不滿選舉旗幟太多，10分鐘內拆掉47面旗幟，不分黨派皆遭殃。消息曝光後，引發網友一面倒挺爆「謝謝你！幫我們做了想做，不敢做的事」、「這才是真正的為民服務」。

台南市安南區昨天發生候選人競選旗幟被無端拆除事件，一名男子沿路將一根根的競選旗幟全拔下，隨意丟棄路邊，過程大約10分鐘。警方獲報後派員趕抵現場發現，該名吳姓男子並未針對特定候選人，被他拆下的選舉旗幟不分黨派，藍、綠、無黨籍皆有，甚至連市長、議員、里長的旗幟都遭殃。

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據了解，吳姓男子當下就坦承犯行，他聲稱就是覺得旗幟插太多了，一條街、100多公尺有這麼多面旗幟，看得他非常不爽，拔了以後才覺得心情稍微平復。

警方表示，吳姓男子並沒有精神障礙手冊，然而情緒明顯暴躁，對談略顯異常，針對這起案子將委由候選人自行決定，是否提告毀損，同時函送南檢參辦。

全案曝光後，立刻引發網友熱烈討論「招牌看板需要管制，才能塑造正常的選舉文化」、「可以請他出來參加選舉嗎？我覺得他為台南做的比許多政客還多呢」、「看到那些旗子，真是毀了市容、髒了公園」、「再等幾天，破壞市容的垃圾東西終於要消失了」、「插越多跟選舉車越吵的一律都不投」

許多網友感嘆選舉看板、旗幟影響市容，「謝謝你！幫我們做了想做不敢做的事」、「其實我們都很希望這種選舉現象可以改善」、「台灣只要一到選舉，插的跟辦喪一樣」、「拔得好！台灣候選人都不能學學日本，人家選舉都用在告示欄，我們的都亂插，不然就是整個城市都是他們的頭」、「這種人才是真正在意市容的人啊！」、「這才是真正的為民服務」。

警方提醒，破壞候選人的旗幟，不論惡意或只是好玩，均已違反選罷法或觸犯毀損罪，希望民眾不要因一時興起而以身試法。