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全台首學築夢新未來　台南市教育局發表施政成果專刊

▲台南市教育局公布從國小低、中、高年級到國中、高中「布可星球」熱門好書。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市教育局17日辦理「全台首學 築夢新未來：2019-2022年施政成果專刊」發表會，特別邀請校長、教師及家長團體共同見證。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為呈現台南近４年豐碩的教育施政成果，台南市教育局17日辦理「全台首學 築夢新未來：2019-2022年施政成果專刊」發表會，特別邀請校長、教師及家長團體共同見證。

教育局長鄭新輝表示，在市長的大力支持下，四年來持續以「扎根基礎，迎向未來:點亮孩子心中的希望」為願景，推動各項教育政策，深獲各界肯定，即使面對疫情嚴峻的挑戰，皆能引領學校持續拚搏，用熱情及專業讓家庭與學子受惠。

黃偉哲市長於書中序言表示，台南「停課不停學」公版直播突破疫情困境獲全國矚目，就是台南教育團隊戰力的展現，除了學校老師超前部署具備線上遠距教學能力外，對於家中沒有平板載具或無線網路的學生，也由學校免費借用，建置完善線上自主學習網，讓學習不中斷，一切都歸功各教育工作者及學校教師們的努力，也期盼在家庭、社區、學校攜手努力下，為學童建構更安全、安心、快樂的學習環境。

鄭新輝局長表示，感謝4年來所有校長、老師和家長對教育的支持和協助，為留下教育局與學校團隊各項教育工作努力的軌跡，教育局著手完成2019-2022年施政成果專刊的出版，全書分為七大章，第一章為投注於偏鄉小校、跨校共學、特殊教育、弱勢照顧等，第二章則呈現教育五力的各項成果，包括扎根基本學力、拓展美學創思力、培養問題解決力、深耕智慧科技力及前瞻全球溝通力；第三章為提升教師及校長福利資源及獎勵；第四章為建構優質永續校園，包括新設及重建校園、增建公幼及非營利幼兒園、執行中央重大建設(如班班有冷氣等)及光電球場；第五章為體育局升格前的運動成果；第六章為提升公共化教保服務量能，減輕家長育兒負擔；第七章為推動樂齡教育、終身學習、親職教育及新住民學習之具體作為。在各篇章節中亦將工作成果的影片，適時放置QRcode，以供讀者觀賞。

台南市中小學校長協會理事長李添旺校長表示，教育局為學校行政的最大後盾，近年推動校長專業支持系統，務實協助校務經營及解決現場難題。台南市教師會及教育產業工會理事長陳葦芸表示，教育局近年持續提高兼行政教師未休假加班費日數、提早發放考績獎金，為關照教師的身心健康，提供友善的健康檢查方案與諮商服務、免費提供教師流感疫苗施打，為教師健康把關，皆值得肯定。台南市四大家長團體對於教育局的各項努力也表示肯定，未來將全力支持市府各項政策，齊心為台南囝仔創造多元表現的舞台，讓每個孩子都能在各個領域發光發熱。

在這4年辛勤耕耘下，教育局在各項評比獲一致性的好評，如黃昆輝教授教育基金會調查2022年台南市教育綜合整體表現，為六都第一；天下雜誌2022年幸福城市大調查文教力六都第一；遠見雜誌2022年市長施政滿意度調查，教育面向表現，六都第一；教育局「全球公版直播教學-停課不停學．處處是教室」更獲得今年第五屆政府服務獎社會關懷服務獎項，這些榮譽都是對於台南市教育成果的肯定。

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